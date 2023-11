Casino californien lié à des cas de tuberculose, les clients sont invités à se faire tester

Nouvelles



Onze cas de tuberculose liés au California Grand Casino de Pacheco ont été signalés. KTVU RENARD 2

Les autorités sanitaires californiennes recommandent à toute personne ayant passé du temps dans un casino de la Bay Area au cours des cinq dernières années de subir un test de dépistage de la tuberculose après que 11 cas confirmés ont été liés au personnel et aux clients.

Contra Costa Health (CCH) a émis cette suggestion jeudi, et un porte-parole de la santé du comté a déclaré à KTVU FOX 2 que le cas le plus récent avait été découvert le 31 octobre.

« Sur les 11 cas confirmés de tuberculose, 10 sont génétiquement liés et la majorité sont associés au personnel ou aux clients du casino. Le 11ème cas n’a pas encore fait l’objet de tests génétiques », ont indiqué les responsables de la santé. La source de transmission du dernier casino n’a pas été identifiée.

“Nous faisons cette recommandation maintenant parce qu’il existe de nouvelles preuves selon lesquelles la tuberculose pourrait s’être propagée parmi les personnes ayant passé du temps au casino entre 2018 et 2023”, a déclaré le Dr Meera Sreenivasan. « La tuberculose peut vivre à l’intérieur d’une personne pendant des années sans montrer de signes de sa présence. C’est pourquoi il est important de passer un test, même si vous ne vous sentez pas malade. La tuberculose peut provoquer une maladie grave, mais elle peut être soignée et guérie grâce à des médicaments, surtout lorsqu’elle est détectée tôt.

Les clients à l’extérieur du California Grand Casino ont déclaré qu’ils n’avaient pas entendu la nouvelle avant leur interaction et n’avaient vu aucun signe d’avertissement ou avis concernant la maladie bactérienne. KTVU RENARD 2

Les symptômes de la tuberculose active peuvent inclure une toux persistante ou sanglante, une perte de poids inattendue, des sueurs nocturnes et de la fatigue, a déclaré le CCH.

La tuberculose se propage lorsqu’une personne présentant des symptômes tousse ou expire des gouttelettes contenant la bactérie, le plus souvent dans un espace clos pendant une longue période, par exemple plusieurs heures, explique le CCH.

Les clients à l’extérieur de l’établissement de jeu ont déclaré à KTVU qu’ils n’avaient pas entendu la nouvelle avant leur interaction et n’avaient vu aucun signe d’avertissement ou avis concernant la maladie bactérienne qui affecte les poumons d’une personne.

Les symptômes de la tuberculose peuvent inclure une toux persistante ou sanglante, une perte de poids inattendue, des sueurs nocturnes et de la fatigue. Getty Images

“Cela n’a pas l’air cool, mais les gens sont toujours là, donc cela n’a pas effrayé trop de monde”, a déclaré Anthony Brown de Richmond.

“C’est la première fois que j’entends parler de cela”, a déclaré le client Bob Lewis de Lafayette.

Fox News a contacté le casino pour obtenir des commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse. L’entreprise a publié une déclaration à KTVU.

Une radiographie pulmonaire d’un patient atteint de tuberculose pulmonaire présentée sur cette photo. Getty Images

« Notre principal engagement est d’assurer la sécurité de nos clients et de nos employés. Selon Contra Costa Health, aucun des cas liés n’est actuellement contagieux et n’implique pas non plus notre personnel. De plus, Contra Costa Health n’a identifié aucune source continue de transmission dans la salle de cartes. Nous collaborons activement avec le comté sur les notifications et les tests afin de garantir la santé et la sécurité publiques.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo