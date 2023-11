Cashman : les Yankees recherchent deux voltigeurs

Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, a rencontré les journalistes cet après-midi lors des réunions des directeurs généraux. Interrogé sur les domaines de l’effectif qui doivent être abordés, il a répondu sans détour que le club “(a besoin) de deux voltigeurs” (vidéo fournie par SNY).

Le chef de longue date des opérations de baseball a souligné la blessure en fin de saison du voltigeur de centre recrue. Jasson Dominguez, qui sera absent au milieu de l’été après avoir subi une opération chirurgicale à Tommy John. “Maintenant, j’ai besoin d’un défenseur central, j’ai besoin d’un défenseur gauche, de préférence gaucher”, a déclaré Cashman.

Cashman a également fait allusion à la possibilité de prendre une décision impliquant ce qu’il a appelé un « surplus intérieur ». Les Yankees ont le vainqueur du Gold Glove Anthony Volpé à l’arrêt-court, alors qu’il avait 23 ans Oswald Peraza est sans doute prêt pour un regard quotidien en deuxième ou troisième base. L’ancien meilleur espoir a eu du mal à atteindre une ligne de .191/.267/.272 en 52 matchs de MLB cette année, mais a eu une performance plus impressionnante de .268/.357/.479 en Triple-A. Combiné à sa réputation de défense positive sur tout le terrain, Peraza pourrait faire un pas en avant en 2024.

Les Yankees ont Gleyber Torres en tant que joueur de deuxième but partant. Le frappeur droitier était le deuxième meilleur joueur offensif de New York la saison dernière, avec une moyenne de .273/.347/.453 avec 25 circuits. Torres n’a pas joué une bonne défense et entame sa dernière année de contrôle d’arbitrage, projeté par le contributeur de la MLBTR Matt Swartz pour un salaire de 15,3 millions de dollars.

« Essayez-vous de trouver une voie pour impliquer Peraza ? » Cashman a demandé rhétoriquement. « Nous avons Gleyber Torres dans la dernière année de son contrat. Il a eu une sacrée année. » Le directeur général a souligné une solide seconde période de DJ LeMahieuqui se projette vraisemblablement comme joueur de troisième but partant.

Cashman s’est arrêté bien avant de dire que les Yankees achèteraient Torres, pour être clair. Pourtant, la commercialisation du vétéran joueur de deuxième but pourrait être un moyen d’équilibrer la liste. En plus des besoins en champ extérieur, le directeur général a souligné une volonté annuelle de renforcer le tangage.

Le propriétaire Hal Steinbrenner a également rencontré les journalistes cet après-midi (relayé par Bill Ladson de MLB.com). « Tout est sur la table lorsqu’il est question d’agents libres, a-t-il déclaré. Steinbrenner a ensuite qualifié le manque de points de but de plus gros problème de l’équipe en 2023.

Tout cela indique une course potentielle vers une batte haut de gamme, avec Shohei Ohtani et Cody Bellinger menant la classe des agents libres. Bellinger, en tant que défenseur du centre de frappe gaucher qui a considérablement réduit son taux de retrait au bâton cette année, conviendrait certainement à la liste sur papier. En effet, Jon Heyman du New York Post écrit que le club explore le sommet du marché offensif – notant qu’il a été en contact avec le camp de Bellinger au début de l’intersaison.

Juan Soto est le plus gros sujet de spéculation commerciale cet hiver. On ne sait pas encore dans quelle mesure les Padres pourraient envisager de déplacer leur voltigeur vedette, bien que les Yankees seraient sûrement dans ce mélange si les Frères rendaient Soto disponible. S’ils regardent plus bas sur le front commercial, des sociétés comme Max Kepler ou Trent Grisham pourrait être sur le bloc. Grisham est le défenseur supérieur, tandis que Kepler a un potentiel plus offensif.

Dans l’état actuel des choses, New York n’a que Aaron juge enfermé dans un endroit du champ extérieur. Une acquisition à court terme – Kepler, par exemple, est à un an de la liberté d’agence – pourrait permettre aux Yankees de préserver leur flexibilité future si Dominguez revenait en seconde période. Everson Pereira est un talent très apprécié qui pourrait se frayer un chemin dans le champ gauche ou central, mais n’a atteint que 0,151/0,233/0,194 lors de ses 27 premiers matchs dans les grandes ligues.