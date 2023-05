Cash & Tuff parlent d’Austin (exclusif) – Hollywood Life

Cash et Tuff ont un moment pour eux-mêmes pour avoir une conversation honnête sur leur relation et Austin dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 21 mai de Conduire. Cash demande à Tuff ce qu’il a en tête, et Tuff n’hésite pas à le dire à son frère aîné. « Des messages vocaux secrets, toutes ces dettes, truquer un taureau… » commence à dire Tuff.

Il continue : « Je suis le seul frère que tu aies maintenant. Ça y est. C’est tout ce que nous avons, l’un pour l’autre, et tu ne veux même pas me parler.

Cash répond: «Vous l’avez vénéré. Je ne veux pas t’enlever ça. » Tuff évoque Cash qui ne rappelle pas Austin. Cash rappelle à Tuff qu’il était en service actif à cette époque.

Tuff ironise: « Cela ne vous a jamais empêché de vous enregistrer. » Tuff continue de ne pas se retenir avec son frère aîné. « Tu ne veux pas le dire, je le ferai. C’est à cause de Missy. Et c’est pourquoi vous êtes parti en premier lieu, n’est-ce pas ? Ton propre frère t’appelle comme ça, et tu ne le rappelles même pas ?

Cash snaps, «J’étais dans une mission de reconnaissance à l’autre bout du monde. J’étais à 8 000 milles de chez moi, mon frère. Où étiez-vous? »

Le synopsis de l’épisode du 21 mai se lit comme suit : « Valeria révèle enfin les secrets de son passé et la vérité sur les secrets d’Austin, provoquant la spirale de Cash dans un endroit sombre et dangereux. »

La dynamique fraternelle de Cash et Tuff s’est propagée dans la vie réelle, selon Jake Foy, qui joue le plus jeune frère McMurray. « beau [Mirchoff] et je m’entends aussi comme des frères », a déclaré l’acteur Journal numérique. « Nous sommes en contact constant les uns avec les autres. Beau a été fantastique et il est comme une famille. Je travaillerai avec Beau aussi longtemps que je le pourrai.

Nouveaux épisodes de Conduire diffusé le dimanche à 21 h sur Hallmark Channel. Le final de la saison 1 de Conduire sera diffusé le 28 mai.

