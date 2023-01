Cash App Taxes Review 2023: Meilleur logiciel d’impôt en ligne gratuit

Cette histoire fait partie Impôts 2022la couverture par Crumpe des meilleurs logiciels fiscaux et de tout ce dont vous avez besoin pour produire votre déclaration rapidement, avec précision et dans les délais.

Cette année, Cash App Taxes obtient notre vote pour meilleur logiciel fiscal gratuit. Contrairement à d’autres offres de logiciels fiscaux commerciaux “gratuits”, Cash App Taxes ne cache pas sa version gratuite derrière des tonnes de marketing, ne restreint pas les gens en fonction de leur situation fiscale ou même ne vous facture pas votre déclaration de revenus. Même si vous avez revenu indépendant, transactions cryptographiquesles distributions de retraite, les revenus locatifs ou les comptes d’épargne santé, Cash App Taxes peut déposer vos déclarations de revenus par voie électronique entièrement gratuitement.

Cash App Taxes nécessite l’installation du logiciel mobile Cash App sur un téléphone ou une tablette, et il n’inclut pas l’aide et le soutien étendus des leaders du logiciel fiscal de l’industrie comme ImpôtRapide et Bloc H&R. Il inclut une aide contextuelle solide ainsi qu’un support technique de vrais humains via le chat en direct, mais il n’y a pas de taxe professionnelle ni d’assistance téléphonique.

Même s’il est gratuit, l’interface et les fonctionnalités de Cash App Taxes sont très professionnelles. Si vous cherchez un moyen de produire votre déclaration de revenus 2022 sans aucun frais, Cash App Taxes pourrait valoir le coup d’œil.

Comme 100 % gratuit pour une déclaration fédérale et une déclaration d’État

Application mobile raffinée

Défense d’audit gratuite

Garanties de remboursement maximum et de calculs précis N’aime pas Aucun retour d’état multiple

Connexion au bureau compliquée

Importations W-2 ou 1099 limitées

Pas de conseils fiscaux professionnels

À qui s’adresse Cash App Taxes ?



Si vous avez de l’expérience avec l’application Cash, vous devriez fortement envisager le logiciel gratuit Cash App Taxes. L’interface fiscale est bien intégrée à l’application mobile, et les déclarants avec des déclarations simples pourraient terminer le processus en quelques minutes.

Cash App Taxes convient mieux aux bricoleurs qui n’ont pas besoin de beaucoup d’assistance tout au long du processus de dépôt, car il n’y a pas d’aide pour certains des formulaires les plus compliqués et l’expertise professionnelle est inexistante.

Les anciens utilisateurs de Credit Karma Tax devraient également essayer Cash App Taxes. Vos déclarations de revenus des années précédentes sont faciles d’accès et le logiciel est pratiquement identique à Credit Karma Tax.

Qui devrait chercher ailleurs ?

Ceux qui veulent un soutien fiscal devraient chercher ailleurs. Cash App Taxes dispose d’une section d’aide adéquate et d’un chat en direct pour les questions techniques et fiscales simples, mais pas de support par des professionnels de la fiscalité.

Indépendants ou arnaqueurs latéraux avec plusieurs formulaires 1099 devrait également essayer un autre service fiscal. Contrairement à ses concurrents, Cash App Taxes ne prend pas en charge le téléchargement de formulaires autres que les déclarations de revenus de l’année précédente, vous devrez donc les saisir manuellement.

Voici quelques-unes des autres situations fiscales non prises en charge par Cash App Taxes :

Retours d’état multiples

Déclarations des États non résidents

Déduction forfaitaire majorée

Revenu gagné à l’étranger

Marié déposant séparément dans les états de propriété de la communauté

Le portail d’assistance Cash App Taxes comporte des pages distinctes pour une liste complète des les formulaires fédéraux et les situations qu’il prend en charge et formulaires et situations que Cash App Taxes ne prend pas en charge. Assurez-vous de consulter les listes avant de commencer pour voir si Cash App Taxes fonctionnera pour vous.

Comment fonctionne Cash App Taxes ?

Pour utiliser Cash App Taxes, vous téléchargez le logiciel mobile Cash App et créez un compte Cash App, en utilisant une adresse e-mail ou un numéro de téléphone valide. Le processus d’intégration demandera également une carte de débit pour se connecter au compte, mais il n’est pas nécessaire de continuer.

Depuis l’application mobile, vous pouvez accéder aux taxes de l’application Cash via l’onglet bancaire : sous la section Taxes, recherchez le lien pour la déclaration de revenus gratuite. Un écran interstitiel propose des boutons Déposer maintenant ou Estimer le remboursement ainsi qu’un lien pour les personnes qui ont déposé auprès de Credit Karma Tax les années précédentes.

Après avoir vérifié votre identité avec votre numéro de sécurité sociale, l’application vous demandera de créer un mot de passe Plus précisément pour Cash App Taxes, pas Cash App en général.

Cash App Taxes propose une large sélection de formulaires et de calendriers IRS, mais son processus de dépôt de style entretien est assez simple. Il n’y a pas de plan de navigation – vous devrez revenir à la page d’accueil Taxe pour accéder aux différentes parties de votre déclaration. Le support technique et le contenu de l’aide fiscale sont également limités. Une icône de point d’interrogation est disponible pour toutes les entrées du formulaire, mais les instructions sont brèves et renvoient souvent au site de l’IRS pour plus d’informations.

La FAQ sur le panneau coulissant d’aide ne renvoie qu’à la page d’assistance principale de Cash App Taxes à l’adresse taxeshelp.cash.app. Le chat en direct pour les problèmes de site Web et les questions fiscales de base est inclus ici, mais il n’y a pas d’assistance téléphonique ni de garantie de communication avec un fiscaliste.

Comment exécuter Cash App Taxes sur un ordinateur de bureau

Vous pouvez utiliser un appareil mobile ou votre ordinateur pour déposer auprès de Cash App Taxes, mais le processus de connexion pour le logiciel basé sur un navigateur est unique. Chaque fois que vous vous connectez à la version de bureau, vous devez saisir un code QR avec l’application mobile Cash App, puis saisir votre mot de passe Cash App Taxes sur votre appareil mobile. Vous devez utiliser l’application mobile et le mot de passe chaque fois que vous vous connectez à la version de bureau.

Étant donné que Cash App Taxes ne prend pas en charge le téléchargement de formulaires, vous pouvez entrer beaucoup de données à la main, ce qui fonctionne beaucoup mieux avec un clavier. Le processus de connexion au bureau est un inconvénient mineur, mais il peut devenir de plus en plus frustrant si vous travaillez sur un long retour ou si vous vous connectez souvent. Cash App Taxes permet la capture de photos des formulaires W-2, mais je n’ai pas pu accéder à cette fonctionnalité via un navigateur Web de bureau (Chrome ou Opera) ou une tablette Android.

Bien que vous puissiez utiliser Cash App à la fois sur l’application mobile ou sur un ordinateur de bureau, le passage d’une plate-forme à l’autre peut entraîner quelques problèmes. Bien que des informations telles que les personnes à charge et les déductions caritatives soient synchronisées immédiatement, les informations W-2 ont pris environ une heure pour être transférées de l’entrée de l’application mobile à la version basée sur un navigateur. Nous avons également rencontré très occasionnellement des écrans d’erreur laids lors du basculement entre l’application mobile et le logiciel de navigation.

Est-ce que les taxes sur l’application en espèces vraiment libre?

Oui, Cash App Taxes est gratuit. En fait, il n’y a aucune possibilité de payer pour le service ou la mise à niveau pour un support premium. Le produit gagne de l’argent grâce à la publicité ciblée pour d’autres services financiers.

Cash App Taxes inscrit également les gens au service de paiement Cash App, qui gagne de l’argent de diverses manières, telles que les frais de matériel des détaillants, les frais de transaction, la vente de bitcoins et les prêts d’intérêts nets.

Quelle est la différence entre les taxes Cash App et la taxe Credit Karma ?

Credit Karma Tax était un service fiscal gratuit proposé à l’origine par la société financière Credit Karma, qui a vendu le service fiscal à Cash App en novembre 2020. Le propriétaire de Cash App, Block, a acquis Credit Karma Tax fin 2020.

Autres fonctionnalités notables dans Cash App Taxes

Cash App Taxes offre deux garanties : des calculs précis et un remboursement maximal. Les Garantie de calculs précis paiera jusqu’à 1 000 $ si le service commet une erreur entraînant des pénalités de l’IRS.

Cash App Taxes offre également un an de défense contre l’audit gratuitement. Si vous décidez de déposer à nouveau auprès de Cash App en 2023, la protection de la défense d’audit s’étend à trois ans.

Les contribuables peuvent déposer numériquement ou imprimer leurs déclarations à déposer par la poste. Cash App Taxes recommande d’utiliser la version de bureau pour imprimer les formulaires. Les remboursements d’impôt peuvent être ajoutés à votre compte Cash App, déposés dans votre banque par dépôt direct ou livrés par chèque par la poste.

Résumé

Cash App Taxes offre une option mobile simple pour les déclarants à la recherche d’une version gratuite qui ne lésine pas sur les formulaires et les horaires. L’absence de soutien fiscal complet en fait un meilleur choix pour les bricoleurs et les contribuables confiants dans leur capacité à déclarer leurs impôts. Les utilisateurs de Cash App qui ont déjà installé l’application mobile et qui ne sont pas exclus par les restrictions de Cash App Taxes n’ont aucune raison de ne pas l’essayer.

Comparez d’autres logiciels d’impôt

Le contenu éditorial de cette page est basé uniquement sur des évaluations objectives et indépendantes de nos rédacteurs et n’est pas influencé par la publicité ou les partenariats. Il n’a pas été fourni ou commandé par un tiers. Cependant, nous pouvons recevoir une compensation lorsque vous cliquez sur des liens vers des produits ou services proposés par nos partenaires.