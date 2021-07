Casey Stoney : l’ancien patron de Man Utd nommé entraîneur-chef de la NWSL de San Diego | Actualités footballistiques

L’ancien patron de Manchester United, Casey Stoney, a été annoncé comme entraîneur-chef de la nouvelle équipe nord-américaine de San Diego NWSL.

L’ancien international anglais de 39 ans a quitté son poste de manager de United à la fin de la dernière campagne après trois saisons en charge.

Son nouveau club, dont la présidente est l’ancienne patronne des États-Unis, Jill Ellis, se prépare pour sa première campagne dans la National Women’s Soccer League l’année prochaine.

Stoney a déclaré : « Je suis extrêmement excité et motivé pour diriger la NWSL de San Diego sur le terrain la saison prochaine et au-delà.

« Jill et ce groupe de propriétaires sont profondément engagés dans la construction d’un club de classe mondiale sur et en dehors du terrain et j’ai hâte de participer à la création de notre culture et de notre style de jeu en équipe.

« Je suis impatient de commencer à travailler immédiatement avant notre première année de compétition en NWSL la saison prochaine. »

Vraiment excité et incroyablement fier de rejoindre San Diego NWSL et faites partie de ce moment historique. J'ai hâte de commencer et de travailler aux côtés de Jill Ellis et Molly Grace pour créer une équipe dont les fans peuvent être fiers !! A bientôt San Diego

Ellis a ajouté : » Casey est l’une des joueuses anglaises les plus décorées, distinguées et talentueuses de tous les temps et a parfaitement évolué dans son rôle de manager.

« Elle a immédiatement transformé le Manchester United Women Football Club en prétendants respectés et s’est imposée comme l’un des meilleurs managers de la ligue.

« Casey a toutes les qualités que nous recherchons chez notre manager et elle s’engage pleinement à faire de San Diego NWSL un club et une marque au succès mondial dirigés par des femmes puissantes et talentueuses.

« Nous sommes ravis de la recruter en tant que manager et attendons avec impatience ce qu’elle apportera à notre club et à notre ville. »

Après avoir pris les commandes de United lors de leur lancement en tant qu’équipe professionnelle, Stoney les a guidés vers le titre de champion 2018/19, puis des quatrièmes places successives en Super League féminine.

La saison dernière, ils n’ont terminé qu’à un point d’Arsenal, troisième, alors que les Gunners ont remporté la course pour une place en Ligue des champions.