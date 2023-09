Casey Smith, l’entraîneur sportif des Dallas Mavericks, ne continuera pas à occuper un rôle de longue date: sources

Casey Smith, l’entraîneur sportif principal de longue date des Dallas Mavericks, ne continuera pas à occuper le même rôle cette saison à venir, selon plusieurs sources de l’équipe et de la ligue. L’Athlétisme.

En août, Smith a été informé par le directeur général des Mavericks, Nico Harrison, que son rôle serait modifié pour devenir plus large avec une implication réduite dans les opérations quotidiennes de l’équipe, selon des sources de l’équipe et de la ligue qui ont obtenu l’anonymat pour s’exprimer librement. Ce changement signifie que Smith ne s’assiéra plus sur le banc de l’équipe ni n’apparaîtra dans les vestiaires pendant les matchs. Smith devrait avoir d’autres conversations avec Harrison et Mark Cuban pour clarifier le rôle de la saison prochaine et son avenir au-delà, a déclaré une source de l’équipe, mais ces conversations n’ont pas encore eu lieu car Smith a fait face à une urgence médicale familiale.

Plusieurs sources de l’équipe estiment que le changement de rôle de Smith rend son avenir au sein de l’organisation incertain au-delà de son contrat actuel, qui reste un an. Smith n’a pas répondu lorsqu’il a été contacté par L’Athlétisme. ESPN a signalé pour la première fois la nouvelle de son nouveau rôle.

Smith est une figure très influente au sein de l’organisation des Mavericks depuis qu’il a rejoint l’équipe en tant qu’entraîneur sportif principal en 2004. Il entretient des amitiés de longue date avec Dirk Nowitzki et l’entraîneur Jason Kidd, et il a souvent servi d’agent de liaison entre le vestiaire et le front office. Il a développé une relation étroite avec Luka Dončić, rejoignant généralement les délégations de l’équipe pour lui rendre visite chaque intersaison en Slovénie. Il a également été une voix respectée impliquée dans des décisions plus importantes en matière de personnel, telles que les embauches de Kidd et Harrison en 2021, selon des sources de l’équipe. En 2019, il est promu directeur de la santé et de la performance des joueurs.

Smith est également largement respecté dans la ligue et a été l’entraîneur sportif principal de l’équipe américaine de 2005 à 2012. Dionne Calhoun, qui est l’entraîneur sportif en chef des Mavericks depuis 2019, assumera le rôle de Smith devant le banc cette saison, une équipe a déclaré la source. Smith, dont le nom et le titre sont apparus sur les listes des récents camps d’entraînement de l’équipe, a été omis de sortie de vendredi.

Plusieurs sources de l’équipe considèrent cette décision comme un exemple significatif de restructuration du front office sous Harrison, qui a été embauché après le départ de l’ancien directeur général Donnie Nelson. Cet été, L’Athlétisme a rendu compte de la dynamique complexe du front-office impliquant l’approche non structurée de Nelson et de la perception interne selon laquelle Haralabos Voulgaris – qui détenait le titre de directeur de la recherche et du développement quantitatifs – avait une influence sur la prise de décision au-delà de son rôle. Harrison, qui travaillait auparavant comme cadre chez Nike, a été embauché en partie pour apporter une structure plus rigide au fonctionnement de l’équipe. Il n’a pas immédiatement répondu lundi soir à une demande de commentaires.

Bien qu’Harrison ait conservé en place la plupart des employés non exécutifs du front-office de l’équipe, il a procédé à deux embauches notables auprès des Brooklyn Nets. Matt Riccardi, qui a été directeur du dépistage de Brooklyn, a été embauché en 2022 et promu directeur général adjoint cet été, et Andrew Baker a été embauché en 2021 en tant que directeur principal du plafond salarial et de la stratégie de l’équipe. Dennis Lindsey, qui a dirigé le front office des Utah Jazz de 2012 à 2021, a également rejoint l’équipe cet été en tant que consultant.

