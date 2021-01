DUBAI, Émirats arabes unis: Paul Casey a laissé derrière lui l’une des années les plus malheureuses de sa carrière de golfeur en remportant son premier titre depuis 2019 avec une victoire en quatre temps à la Dubai Desert Classic dimanche.

L’Anglais de 43 ans a eu du mal à s’adapter à ce qu’il a décrit comme l’environnement de jeu sans âme pendant la pandémie, avec son seul top 10 en 2020 à venir au championnat de la PGA lorsqu’il était à égalité à la deuxième place derrière Collin Morikawa.

Il s’est rendu à Dubaï sans avoir participé à l’European Tour depuis fin 2019 et, aidé par un nouveau pilote et un nouvel état d’esprit, a fini par assouplir sa 15e victoire sur l’European Tour 20 ans après sa première après avoir tourné 2-under 70 au tour final.

C’est quelque chose de très cool parce que ça n’a pas été génial, a déclaré Casey, qui pourrait sauter à la 14e place du classement mondial après sa première victoire depuis l’Open d’Europe en septembre 2019. «Je n’ai pas aimé mon golf en 2020. Je veux dire, j’ai bien joué un semaine mais c’était à peu près tout.

C’était totalement sans âme. Pas d’émotion. Un tas de sentiments. Je n’ai pas apprécié. Et j’ai réalisé à quel point j’aime faire ce que je fais, mais j’aime le faire dans l’environnement avec les gens qui regardent et la foule et le bruit que cela peut chahuter, cela peut être des acclamations et voir l’émotion sur les visages des gens et certaines personnes s’enracinent pour le gars qui se tient à côté de vous, et certaines personnes vous soutiennent. C’est juste tout.

Le simple fait d’avoir des gens à côté des fairways de l’Emirates Golf Club lui a permis de se sentir plus vivant.

De 2020 à maintenant, ici, je suis rajeuni, a déclaré Casey. Je me sens totalement différent.

Casey a commencé la journée avec une avance d’un coup sur Robert MacIntyre et a construit un coussin de cinq coups avec sept trous à jouer après que son partenaire de jeu écossais ait réussi quatre bogeys consécutifs à partir du numéro 7.

En descendant le 18e avec une avance de trois coups, Casey a pu profiter de l’un de ses coups préférés au golf à l’approche du 18e par 5 avec en toile de fond la ligne d’horizon de Dubaï et il a réussi deux coups pour birdie pour terminer le tournoi le 17- sous le par 271.

C’est une victoire qui augmente les chances de Casey de faire partie de l’équipe européenne de la Ryder Cup pour une deuxième fois consécutive, après Paris en 2018, et le capitaine européen Padraig Harrington se tenait à la fin du 18e pour le féliciter.

Il y a un long chemin à parcourir. J’adorerais faire partie de son équipe, à n’importe quel titre, a déclaré Casey. J’adore évidemment être sur le terrain de golf, d’abord, parce que je pense que c’est là que je suis le plus utile et si je ne suis pas sur le terrain de golf, j’aime toujours faire partie de son équipe (backroom).

Le Sud-Africain Brandon Stone a tiré un par 72 égal pour grimper à la deuxième place. MacIntyre s’est classé troisième après un 74.

