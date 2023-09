Casey, le frère de Toya, s’ouvre sur « Toya & Regina »

Nous arrivons presque à la fin de la semaine, mais les choses ne seraient tout simplement pas complètes sans un nouvel épisode de Toya et Réginae diffusion ce soir !

Heureusement pour vous les gars, nous avons un clip exclusif pour votre plus grand plaisir – dès maintenant ! Dans le clip ci-dessous, Toya est frustrée par les problèmes persistants et les tensions avec son frère Casey et elle lui dit finalement de simplement dire ce qu’il a mis en bouteille. Lorsque Casey répond, ses commentaires sont très révélateurs.

Découvrez le clip ci-dessous:

Wow, le traumatisme de Casey est autre chose. Qu’avez-vous pensé de la façon dont Toya a répondu ? Elle a vraiment fait un excellent travail de défense, tout en reconnaissant la douleur de Casey ainsi que la sienne. Cette famille a vraiment vécu tellement de choses !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode de ce soir Toya et Réginae :

Le jeudi 28 septembre à 21 h HE/20 h CT, Toya reçoit des nouvelles d’un médecin qui pourraient avoir un impact majeur sur sa relation avec Red. Reginae se prépare à déménager définitivement. Mme Anita a disparu, mais lorsqu’ils la retrouvent, cela entraîne une explosion familiale inattendue, laissant Toya dévastée.

Nous détestons voir Toya traverser ça comme ça.

Un tout nouvel épisode de Toya et Réginae est diffusé ce soir, jeudi 28 septembre à 21h sur WeTV.

Allez-vous regarder ?