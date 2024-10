Casey et McCormick attaquent à domicile lors du débat sur la course au Sénat en Pennsylvanie

HARRISBURG, Pennsylvanie — Le sénateur démocrate américain. Bob Casey de Pennsylvanie et challenger républicain David McCormick se sont réunis jeudi pour leur premier débat dans la course cruciale pour un siège dans l’État swing, chaque candidat accusant à plusieurs reprises l’autre de mentir et transformant les questions sur l’énergie, la vente de l’acier américain et les tarifs douaniers en attaques personnelles.

Le résultat de cette course, l’un des plus coûteux du pays, pourrait aider à déterminer quel parti contrôle le Sénat, étroitement divisé.

Au cours du débat nocturne combatif, Casey a tenté de faire passer le message selon lequel McCormick est un ancien PDG de fonds spéculatifs riche et bourré de tapis, tandis que McCormick a décrit Casey comme un politicien de carrière faible et inactif.

Casey a critiqué les investissements réalisés par le fonds spéculatif de McCormick dans des entreprises chinoises, y compris celles que le gouvernement fédéral a fini par considérer comme faisant partie du complexe industriel militaire et de surveillance de Pékin. McCormick a déclaré que Casey était disposé à voter 99 % du temps avec le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.

L’un des échanges les plus vifs au cours du débat de 60 minutes a eu lieu après que Casey et McCormick ont ​​convenu qu’ils étaient tous deux opposés à la vente de US Steel au japonais Nippon Steel.

McCormick a blâmé Casey pour le sidérurgiste emblématique basé à Pittsburgh annuler un projet de 1,5 milliard de dollars pour une amélioration de pointe de ses opérations de Mon Valley Works après avoir échoué à obtenir des permis environnementaux du comté d’Allegheny.

« C’est le genre d’échec du leadership qui entraîne la Pennsylvanie dans la mauvaise direction », a déclaré McCormick.

« Il était dans le Connecticut lorsque cela se passait, soyons clairs à ce sujet », a rétorqué Casey, faisant référence au temps passé par McCormick à vivre dans l’État du Nord-Est pendant 12 ans en tant que dirigeant de hedge funds. « Il n’a donc pas qualité pour parler de ce qui aurait dû être fait en Pennsylvanie. »

McCormick a défendu sa cause en déclarant : « Nous avons perdu ces emplois à cause de vous. … Vous êtes un sénateur faible, vous êtes un sénateur libéral, vous êtes un homme politique de carrière qui veut gagner sur deux tableaux.»

Casey a rapidement suggéré que McCormick n’était pas assez fort ou indépendant pour défier l’ancien président Donald Trump et soutenir un vaste projet de loi. projet de loi sur la réforme de l’immigration cela comprend des centaines de millions de dollars pour embaucher davantage d’agents des douanes et renforcer les enquêtes sur le trafic de fentanyl.

« Pourquoi ne faites-vous pas preuve de force et ne soutenez-vous pas le projet de loi sur les frontières », a déclaré Casey à McCormick, faisant référence à l’opposition républicaine qui l’a fait couler après que Trump ait déclaré que les mesures d’immigration qui y étaient attachées n’étaient pas assez strictes.

Sur d’autres sujets, les candidats se sont accordés sur la nécessité de tarifs douaniers pour protéger certaines industries, comme l’acier et l’aluminium, tout en n’étant pas d’accord sur l’obstruction systématique du Sénat.

Casey a soutenu l’élimination de l’obstruction systématique, affirmant que cela empêche les votes sur des sujets tels que les droits des femmes, des électeurs et des syndicats, une législation à laquelle McCormick s’opposerait, selon lui. Les sénateurs devraient voter sur « les grandes questions et répondre aux souhaits et aux aspirations de ceux qui ont voté pour nous », a-t-il déclaré.

McCormick a rétorqué que l’obstruction systématique protège la modération.

« Nous ne devrions pas avoir d’extrêmes d’un côté ou de l’autre », a déclaré McCormick.

McCormick a également déclaré qu’il soutenait l’engagement de Trump de procéder à une expulsion massive d’immigrants dans le pays sans autorisation – en donnant la priorité aux personnes ayant un casier judiciaire – et a insisté sur le fait qu’il protégerait la sécurité sociale et l’assurance-maladie tout en soutenant l’extension des réductions d’impôts votées sous Trump.

Casey a accusé McCormick de vouloir prolonger ces coupes pour donner un répit aux mêmes milliardaires qui donnaient à la campagne.

Casey, 64 ans, peut-être l’homme politique le plus connu de Pennsylvanie, brigue un quatrième mandat et fait face à ce qu’il appelle son défi de réélection le plus difficile à ce jour. Fervent allié des syndicats, ancien auditeur général et trésorier de l’État et plus ancien démocrate du Sénat de Pennsylvanie, il a fait campagne pour la préservation de la classe moyenne, droit à l’avortementles droits du travail et les droits de vote, qui, selon lui, McCormick et Donald Trump constituer une menace pour.

McCormick, 59 ans, se présente pour la deuxième fois au Sénat après perdre de peu au Dr Mehmet Oz lors de la primaire républicaine de 2022. Il est un ancien PDG de fonds spéculatifs qui a servi aux plus hauts niveaux de l’administration de l’ancien président George W. Bush et a siégé au Conseil consultatif de la défense de Trump.

Les candidats ont convenu d’un autre débat, qui aura lieu sur une chaîne de télévision de Philadelphie le 15 octobre.

Casey et McCormick étaient incontestés pour les nominations de leur parti aux élections primaires.

Sont également présents au scrutin du 5 novembre John Thomas du Parti libertaire, Leila Hazou du Parti vert et Marty Selker du Parti constitutionnel. Ils n’ont pas été invités au débat.

