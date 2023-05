Casey DeSantis donne une réponse effrontée aux informations que son mari lance la campagne 2024

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Casey DeSantis, l’épouse du gouverneur de Floride Ron DeSantis, a publié une réponse effrontée aux informations sur le lancement imminent de la campagne 2024 de son mari.

M. DeSantis serait sur le point d’annoncer sa campagne mercredi sur Twitter avec le propriétaire de la plate-forme et PDG de Tesla, Elon Musk.

La première dame du Sunshine State a partagé un Article de Fox News rendre compte de l’annonce, tweeter: « Big if true… » avec un emoji au visage souriant.

On s’attendait à ce que M. DeSantis rejoigne la course depuis des mois, voyageant pour faire campagne officieusement dans les premiers États primaires.

Le gouverneur devrait faire l’annonce à 18 h HE mercredi, date à laquelle il devrait également déposer les documents requis auprès de la Commission électorale fédérale. Il doit ensuite apparaître sur Fox News à 20 heures.

M. DeSantis devrait être le principal rival du favori pour remporter la nomination du GOP – l’ancien président Donald Trump.

Un conseiller de M. Trump a déclaré à Fox News que « l’annonce sur Twitter est parfaite pour Ron DeSantis » car « de cette façon, il n’a pas à interagir avec les gens et les médias ne peuvent pas lui poser de questions ».

L’une des principales faiblesses de M. DeSantis par rapport à l’ancien président, qui a plus de 30 ans son aîné, serait son manque de charisme et sa capacité à se connecter personnellement avec les électeurs.

L’annonce intervient alors que M. DeSantis a rencontré cette semaine des donateurs à Miami.

L’événement Twitter Spaces de mercredi sera animé par l’entrepreneur technologique David Sacks, partisan du gouverneur et conseiller de M. Musk, selon NBC News.

La campagne publiera ensuite une vidéo, et il devrait commencer à faire campagne après le week-end du Memorial Day.

Les utilisateurs de Twitter ont réagi à la nouvelle de l’annonce avec John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab de l’Université de Toronto, en écrivant: « Trump avait Murdoch. DeSantis a Musk. Une fois de plus, un riche propriétaire de médias tentera d’influencer une élection américaine.

« DeSantis s’est assuré que les lois de la Floride soient modifiées afin qu’il n’ait pas besoin de démissionner lorsqu’il se présente à la présidence. L’écriture est sur le mur : il utilisera au maximum le pouvoir de son bureau pour ses intérêts politiques personnels, pas pour les Floridiens », a-t-il ajoutée.

New York Times la chroniqueuse d’opinion Jamelle Bouie a écrit que l’annonce aux côtés M. Musk « est ce qui se passe lorsque votre équipe de presse et vos conseillers politiques sont des maniaques hyper-en ligne ».

« Je ne peux pas croire à quel point c’est stupide. Vous êtes le gouverneur de Floride ! Annoncez votre campagne sur une plage ensoleillée avec des gens bronzés et souriants ! il ajouta. «DeSantis doit surmonter la perception croissante qu’il est un cinglé rebutant et que fait-il à la place? Faire la plus grande annonce de sa carrière politique avec un cinglé réputé et rebutant.

Commentant l’événement Twitter, l’ancien rédacteur de discours de George W Bush, David Frum écrit: « Je suppose que le but est de rendre difficile la comparaison des audiences avec l’événement CNN de Trump, de peur que la comparaison ne s’avère embarrassante. »

« Planifier l’événement pour 3 heures de l’après-midi, heure de la Californie, est une autre façon de construire une excuse préalable pour une faible écoute », a-t-il ajouté.