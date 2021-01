Casey Batchelor a admis qu’elle ressentait une pression insupportable pour perdre du poids de son bébé la deuxième fois.

Elle a accueilli sa fille Sadie avec son fiancé Dane Goodson en janvier dernier et a déclaré qu’elle savait à quoi s’attendre, ayant déjà vécu cela auparavant avec sa fille aînée Florence, deux ans.

Mais le mannequin et ancien colocataire de Celebrity Big Brother a déclaré que le « ventre Play-Doh » qu’elle avait après avoir accouché la première fois la laissait plus déterminée que jamais.

Heureusement, elle savait exactement ce qu’elle faisait et transmet son expertise en lançant un autre programme de yoga après avoir perdu six pierres et demie.

Casey, 36 ans, a perdu quatre pierres après avoir donné naissance à Florence, et deux ans et demi après avoir mis Sadie au monde.









Lors d’une discussion exclusive avec le Mirror à propos de son nouveau programme d’entraînement, elle a déclaré: «Je pense que j’étais mieux préparée à ce que mon corps allait être après avoir eu un bébé, car c’était un tel choc après avoir eu Florence.

«Je ne savais pas à quoi ressemblerait mon corps et à quel point j’avais toujours l’air enceinte et mon ventre serait encore vraiment grand et vide – tu pourrais y mettre la main!

«Vous ne réalisez pas, mais il a fallu neuf mois, enfin 10, pour faire grandir un bébé et il faut du temps pour y retourner.

«Je pourrais littéralement enfoncer ma main dans mon ventre, c’était comme un gros morceau de Play-Doh.

« Ce fut un choc après Florence et j’étais vraiment bouleversé et je pensais ‘Est-ce que je suis maintenant pour toujours?' »

Elle a ajouté: « J’étais donc plus préparée cette fois, mais je pense que j’ai ressenti beaucoup plus de pression parce que j’avais l’impression que les gens pensaient: » Eh bien, elle l’a perdu avec Florence alors voyons si elle peut le refaire « .















« J’ai ressenti plus de pression de cette façon. »

Casey a développé son nouveau plan Blitz de 7 jours comme le moyen idéal pour démarrer votre parcours de remise en forme, que ce soit en partant de zéro ou en y revenant après une pause.

Son application voit Casey diriger des séances de yoga dans un certain nombre de vidéos et comprend également des plans de repas et des recettes.

Elle a dit: «Avec mon plan à travers le verrouillage, je pourrais le prendre quand j’en avais envie et c’est la beauté de mon plan.

« Vous n’êtes pas obligé d’être régimentaire avec ça. Vous avez les différents exercices et plan de repas là-dessus.

«J’ai même eu une semaine de congé cette fois-ci parce que Sadie faisait ses dents et Florence était debout toute la nuit et je n’avais littéralement pas dormi une semaine et la dernière chose que je voulais faire était de manger vraiment sainement et de faire de l’exercice tous les jours.









«Je suis allé directement au plan le lundi suivant et j’ai quand même perdu du poids, mais cela m’a juste pris un peu plus de temps, mais c’est la beauté, vous pouvez le faire comme et quand vous voulez et il n’y a pas de pression.

«Ce n’est pas une solution miracle, c’est naturel, sain et régulier et c’est à votre rythme de le faire.

« Tout dépend de ce qui vous convient le mieux et de votre style de vie et c’est la beauté de ce plan. »

Casey a ajouté son programme de 7 jours Blitz à la longue liste déjà disponible sur sa plate-forme, qui comprend également des programmes de yoga de grossesse et post-natal, des entraînements pour débutants, des défis, des entraînements de tonification et de la méditation.

Elle a expliqué: «En janvier, les gens ont passé Noël et se sentent paresseux et veulent que quelque chose revienne et relance leur forme physique.

«C’est un blitz de sept jours pour vous sentir à nouveau en bonne santé et il a son propre programme d’alimentation spécifique.

«Ce sont toutes de toutes nouvelles mesures pour aider les gens à y revenir avant de commencer un autre programme.

«Je dis toujours aux gens quel que soit le plan qu’ils suivent, essayez d’être aussi strict que possible et rappelez-vous que cela ne durera pas éternellement.

«Une fois que vous avez atteint votre objectif de poids, vous pouvez alors avoir vos bons et mauvais jours. Vous pouvez boire vos cocktails sucrés et manger votre pizza, puis les bons jours sont stricts, ils s’annulent et vous maintiendrez ainsi votre poids. «

Casey regarde également vers l’avenir avec Dane après que la pandémie de coronavirus a mis un terme à la planification de leur mariage.

Maintenant, elle pense qu’il faudra peut-être un peu de temps avant de se marier.

Elle nous a dit: «Nous cherchions vraiment à nous marier, mais avec ce qui s’est passé, nous l’avons mis de côté.









«Si nous voulons avoir plus d’enfants, nous préférerions attendre, donc c’est en quelque sorte en veilleuse.

« Je suis déterminé à me marier à 40 ans. J’ai 36 ans maintenant, donc j’ai quatre ans. »

Parlant de la maternité, elle a ajouté: «Quand vous avez votre premier enfant, c’est un tel choc pour le système parce que votre vie change complètement.

«Mais avec le second, il s’insère simplement parce que vous savez à quoi vous attendre.

«Vous savez que vous allez avoir une privation de sommeil, vous savez que vous allez devenir aggy et vous savez ce qui s’en vient.















« Je pense que c’est plus agréable parce que ce n’est pas vraiment un choc. »

Elle a poursuivi: « Et c’est mignon d’avoir mon gang de petites filles, j’ai mes deux besties pour la vie.

« Dane est en infériorité numérique, nous arriverons toujours à notre manière.

« Je pense que nous y retournerons. Dane aimerait un garçon évidemment mais nous sommes tellement bénis et chanceux que nous pouvons avoir des enfants que que nous ayons, une fille ou un garçon, ce sera absolument délicieux. »

* Le nouveau plan Blitz 7 jours de Casey est disponible sur www.yogablitz.com – Prix 14,99 £ par mois d’accès.