Casey Anthony refait surface dans la bande-annonce d’une nouvelle docu-série: regardez – Hollywood Life

Casey Antoine sera assise pour la première fois devant la caméra pour raconter sa version de l’histoire depuis qu’elle a été accusée du meurtre de sa fille, Caylee Anthonyet déclaré non coupable il y a 11 ans. Casey Anthony : où se trouve la vérité sera un événement en série limitée en 3 parties qui sera présenté en première le 29 novembre sur Peacock.

Dans la première bande-annonce, Casey prend place devant la caméra pour son interview. Depuis le procès, Casey est resté en grande partie sous le radar et hors de la vue du public. Le producteur demande au joueur de 36 ans : “Pourquoi me parler maintenant alors que tu n’as pas le contrôle créatif ?” La réponse de Casey n’est pas incluse dans la bande-annonce.

Les docuseries présenteront les archives personnelles de Casey, des images des coulisses et les preuves de la défense pour un regard inédit sur les deux côtés de l’histoire qui a captivé la nation. La série en 3 parties sera racontée à travers “Le récit de Casey sur la tristement célèbre enquête, le procès et les conséquences, parlant des spéculations entourant ses actions à l’époque, son comportement dans la salle d’audience et son temps passé en prison », selon Peacock.

“Depuis son acquittement en 2011, l’opinion publique de Casey Anthony a été largement façonnée par des médias convaincus de sa culpabilité. Casey n’avait jamais donné d’interview approfondie ou devant la caméra expliquant ses actions jusqu’à présent, et en tant que cinéaste et journaliste, mon intérêt était de me rapprocher de la vérité impartiale en entendant tous les côtés de l’histoire – des voix opposées à Casey elle-même. ,” directeur Alexandra Doyen dit dans un communiqué.

Le directeur a poursuivi: «Bien que l’accès à Casey soit essentiel, il était encore plus important que nous ayons un contrôle éditorial complet sur le résultat du reportage que nous avons fait. Casey n’a pas vu ni donné de notes sur le film. Ce qui émerge au cours de plusieurs entretiens enregistrés sur six mois est un portrait psychologique surprenant de Casey Anthony et un récit complet de ce qu’elle dit être arrivé à sa fille, mis en balance avec de multiples sources de preuves potentielles. Je pense que le résultat en surprendra plus d’un et amènera le public américain à regarder cette histoire sous un nouveau jour.

Casey a été jugée en 2011 après le décès en 2008 de sa fille de 2 ans. Elle a été accusée de meurtre au premier degré et a plaidé non coupable. Le procès en Floride est devenu une tempête médiatique. Casey a finalement été acquitté d’une accusation de meurtre qualifié. Elle a également été déclarée non coupable de maltraitance d’enfants aggravée et d’homicide involontaire coupable aggravé d’un enfant. Casey a été reconnu coupable de quatre chefs de délit pour avoir fourni de fausses informations à un agent des forces de l’ordre. Elle a été libérée de prison en juillet 2011 après avoir passé près de 3 ans derrière les barreaux en attendant le procès pour meurtre.

Casey a évité les interviews avec les médias jusqu’à présent. Elle a parlé avec Piers Morgan en 2012 dans une interview téléphonique qui n’a pas été diffusée à l’antenne. “Je n’ai pas tué ma fille”, a déclaré Piers que Casey lui avait dit. « Il n’y a rien dans ce monde dont je n’ai jamais été aussi fier. Il n’y a personne que j’aimais plus que ma fille. Elle est ma plus grande réussite.