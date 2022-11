Casey Anthony blâme papa George pour la mort de sa fille Caylee – Hollywood Life

Voir la galerie





Casey Antoine fait des accusations majeures à propos de sa fille de 2 ans Caylee Anthonyla mort de dans la prochaine série limitée Peacock, Casey Anthony : Où se trouve la vérité. Dans le documentaire en trois parties, qui commence à être diffusé le 29 novembre, Casey, 36 ans, blâme son père séparé, Georges Antoinepour la mort de Caylee en 2008, selon Personnes. Casey aurait affirmé qu’elle avait été réveillée par son père le 16 juin 2008 et qu’il l’avait informée que la fillette de 2 ans avait disparu.

« Cela n’avait aucun sens. Elle ne quitterait même jamais ma chambre sans me le dire », aurait déclaré Casey dans le doc. « J’ai immédiatement commencé à regarder autour de la maison. Je sors et je regarde où elle pourrait être.

Casey allègue qu’elle a trouvé George tenant Caylee, qui était “trempé” après s’être noyé dans la piscine hors sol. « Il me l’a tendue. J’ai dit que c’était de ma faute. Que je l’ai causé », affirme Casey. «Mais il ne s’est pas précipité pour appeler le 911 et il n’essayait pas de la réanimer. Je me suis effondré avec elle dans mes bras. Elle était lourde et elle avait froid. Il me la prend et il adoucit immédiatement son ton et dit ‘Ça va aller.’ Je voulais le croire. Il me l’a prise et il est parti.

Après cet incident présumé, Casey est apparemment restée chez son petit ami Tony Lazzaromais n’a dit à personne ce qui s’était passé. “Pendant les 31 jours, j’ai sincèrement cru que Caylee était toujours en vie”, aurait-elle déclaré dans le doc. “Mon père n’arrêtait pas de me dire qu’elle allait bien. Je devais continuer à suivre ses instructions. Il m’a dit quoi faire. J’ai essayé d’agir aussi normalement que possible.

De plus, Casey aurait révélé qu’elle ne pense pas que sa fille se soit noyée dans la piscine et que George ait peut-être orchestré la mort de Caylee “pour dissimuler ce qu’il a fait”. Casey affirme dans le doc que son père l’a agressée physiquement et sexuellement et qu’il a peut-être fait la même chose à Caylee. « C’est ce à quoi je pense », dit Casey. “Je souhaite que chaque jour j’aie dit quelque chose à quelqu’un à propos de quelque chose. Peut-être qu’alors les choses seraient différentes.

Les restes de Caylee ont été retrouvés dans une zone boisée près de la maison familiale six mois après sa disparition. Casey a été jugé en 2011 et a été accusé de meurtre au premier degré et a plaidé non coupable. Le procès en Floride est devenu une tempête médiatique. Casey a finalement été acquitté d’une accusation de meurtre qualifié. Elle a également été déclarée non coupable de maltraitance d’enfants aggravée et d’homicide involontaire coupable aggravé d’un enfant. Casey a été reconnu coupable de quatre chefs de délit pour avoir fourni de fausses informations à un agent des forces de l’ordre. Elle a été libérée de prison en juillet 2011 après avoir passé près de 3 ans derrière les barreaux en attendant le procès pour meurtre.

Casey avait une relation fracturée avec ses parents, George et Cindy Antoine, après la mort de Caylee. George a été accusé d’avoir agressé Casey dans son enfance par son équipe de défense lors de son procès, ce qu’il a nié avec véhémence. George n’a pas parlé à sa fille jusqu’à ce qu’il soit impliqué dans un accident de voiture presque mortel en 2018. Il a dit Dr Mehmet Oz en 2019, Casey a tendu la main pour s’assurer qu’il allait bien après l’horrible accident. George a également confirmé qu’il aimerait renouer avec sa fille « pour lui dire que je suis désolé » et qu’il lui « pardonne ».