Casey Affleck accueille JLo dans la famille avec une photo de retour après le mariage de son frère disparu

Casey Affleck a partagé une photo de retour de 2002 accompagnée d’un message sincère avec son frère Ben Affleck et Jennifer Lopez après avoir raté leur week-end de mariage en Géorgie.

“Les bonnes choses valent la peine d’être attendues”, a-t-il écrit sur Instagram. “Voici les rebondissements, les nouveaux départs et la découverte de nouveaux réservoirs de vieil amour.

“Bienvenue dans la famille. Préparez-vous à un vrai dysfonctionnement ! Je plaisante. Je plaisante.”

Bien que Jennifer et Ben se soient déjà mariés à Las Vegas le mois dernier, le couple a organisé une liaison intime de trois jours dans son domaine privé de 87 acres au cours du week-end, à laquelle Casey n’a pas pu assister.

Casey a poursuivi dans le message à ses 44 000 abonnés : “Jen, tu es une perle. Nous t’aimons tellement !!!”

Ben et Jen ont commencé à se fréquenter en 2002 après s’être rencontrés sur le tournage du flop au box-office “Gigli”, et se sont fiancés plus tard cette année-là. Malgré la planification d’un mariage prévu pour septembre 2003, ils ont reporté les noces et ont finalement annulé leurs fiançailles en janvier 2004, pour se réunir plus d’une décennie plus tard.

Casey, 47 ans, a été vu à Los Angeles samedi matin dans une vidéo obtenue par le New York Post. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’assisterait pas à la cérémonie, il a répondu : “J’ai d’autres choses.”

Une source proche de l’acteur oscarisé a déclaré que “malheureusement à cause des obligations familiales et parentales à la maison”, il a dû manquer la grande fête, selon People.

Casey a deux fils, Indiana, 18 ans et Atticus, 14 ans avec son ex-femme Summer Phoenix. Ils ont été mariés pendant 11 ans et il sort actuellement avec Caylee Cowan, 24 ans.

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont organisé un brunch pour leurs invités après avoir célébré leur deuxième mariage, un petit événement moderne et magnifique pour la famille et les amis dans leur domaine de 8 millions de dollars en Géorgie, a appris Fox News Digital.

L’heureux couple a accueilli quelques-uns de leur entourage dans leur maison exclusive des îles Hampton à Riceboro, en Géorgie, pour assister à leur mariage le samedi.

Lopez était habillée dans toute sa gloire nuptiale vêtue d’une robe Ralph Lauren personnalisée, avec un col haut et des manches à volants assorties à une longue traîne. Des détails sans dos pouvaient être vus à travers son voile de la longueur de la cathédrale alors qu’elle marchait côte à côte avec son mari sur le terrain de leur maison de plantation de 87 acres dans le sud.

Le meilleur ami d’Affleck et co-vedette de “Good Will Hunting”, Matt Damon , a été vu arriver au mariage de trois jours en avion privé avec sa femme, Luciana Barroso, vendredi. Jimmy Kimmel aurait également été sur place pour voir son ami dire “oui” une fois de plus.

L’acteur et réalisateur Kevin Smith, qui a travaillé avec Affleck pendant plus de trois décennies, y compris dans le prochain film Clerks III, était également présent et a partagé son look tout blanc tout en posant avec Jay Mewes.

JLo et Ben se sont mariés pour la première fois lors d’une cérémonie surprise juste après minuit à Las Vegas, Nevada, le 17 juillet.

Afflek et ex-femme Jennifer Garner ont trois enfants, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans et Samuel, 10 ans.

Lopez a des jumeaux Max et Emme, 14 ans, avec son ex-mari Marc Anthony. Elle a également été mariée à Cris Judd de 2001 à 2003 et a eu un mariage d’un an avec Ojani Noa de 1997 à 1998.