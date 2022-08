Casey Affleck absent du mariage de Ben Affleck et Jennifer Lopez : “J’avais d’autres choses”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Casey Affleck n’a pas assisté au mariage étoilé de son frère aîné Ben Affleck avec Jennifer Lopez le week-end dernier à Riceboro, en Géorgie.

Le frère du marié, 47 ans, a été aperçu à Los Angeles à plusieurs reprises quelques heures avant le grand jour de Ben.

Dans la vidéo obtenue par le Poste de New York, Affleck a été repéré à Los Angeles samedi matin et on lui a demandé pourquoi il n’était pas déjà à l’extravagance de trois jours.

À travers un marmonnement, le lauréat de l’Oscar a dit : “J’ai d’autres choses.”

Cependant, une source proche d’Affleck affirme que “malheureusement à cause de la famille, des obligations parentales à la maison”, il sera absent de la grande fête, selon People.

Affleck a deux fils, Indiana, 18 ans et Atticus, 14 ans avec son ex-femme Summer Phoenix.

Alors qu’Affleck n’était pas présent, Ben avait un soutien familial lors de son mariage avec Lopez.

La matriarche de la famille, Christopher Anne Boldt, était présente aux festivités, mais pas avant d’avoir fait face à un prétendu problème de santé.

Le Daily Mail rapporte que Boldt a subi des coupures et a été transporté à l’hôpital après être tombé d’un pont.

Les trois enfants de Ben, Violet, Seraphina et Samuel, issus de son précédent mariage avec Jennifer Garner, étaient également présents.

Fox News Digital a demandé un commentaire au représentant d’Affleck.