Caserne de pompiers , d’autres structures auraient été perdues dans les incendies de forêt à North Shuswap

On pense que des structures dans le nord de Shuswap ont été détruites par l’incendie de forêt du lac Lower East Adams.

Un sombre Derek Sutherland, directeur du Centre des opérations d’urgence du Programme d’urgence de Shuswap (SEP), a confirmé vendredi soir, le 18 août, que la caserne de pompiers de Scotch Creek avait brûlé. Il a ajouté que la station-service de Squilax aurait également brûlé. Sutherland n’a pas été en mesure de confirmer la perte de la station-service ou d’autres structures, mais a déclaré: « Ce fut absolument le jour d’incendie de forêt le plus dévastateur de l’histoire des Shuswap. »

Brandi Butts, résidente de Salmon Arm, a déclaré que son mari était en train d’évacuer les pompiers de la région via un autobus scolaire. Elle a déclaré que la communauté avait signalé la perte de la caserne de pompiers et d’autres structures dans et autour de Scotch Creek.

« Un pompier a vu sa maison brûler », a déclaré Butts.

Le directeur épuisé de la zone électorale F, Jay Simpson, a déclaré qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé à Scotch Creek, mais qu’il avait entendu dire que l’école avait pris feu. Simpson a déclaré qu’il était occupé à utiliser son bateau pour évacuer les gens de Scotch Creek.

« Tout ce que je pouvais entendre, c’était des barrages, qui, je suppose, étaient des réservoirs de propane », a déclaré Simpson. « Le feu a augmenté et a également rasé le banc, les zones agricoles au-dessus de Celista.

« J’entends des rumeurs, je ne connais vraiment aucun fait… nous avons déplacé les pompiers de Scotch Creek à Magna Bay par voie maritime car ils ne pouvaient pas s’y rendre par la route. »

Simpson n’était pas optimiste quant à ce que révélera samedi matin. Sutherland a déclaré que lui et le programme d’urgence vont essayer d’obtenir une « conscience de la situation ».

« Ce sera l’objectif – essayez de faire des évaluations rapides des dommages », a déclaré Sutherland. « Et puis nous allons essayer de comprendre toute cette situation parce que c’est beaucoup et ça a été une journée vraiment, vraiment difficile. »

