Casemiro veut quitter le Real Madrid alors que Man Utd se rapproche

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé vendredi que Casemiro souhaitait quitter les champions d’Europe alors que Manchester United se rapproche de l’international brésilien.

Selon la BBC et The Athletic, United devrait payer un montant initial de 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling, 61 millions de dollars) plus 10 millions d’euros supplémentaires en suppléments pour le joueur de 30 ans.

« Je lui ai parlé ce matin. Il veut essayer un nouveau défi, une nouvelle opportunité et moi et le club le comprenons”, a déclaré Ancelotti.

“Pour ce que Casemiro a fait pour ce club et la personne qu’il est, nous devons respecter ses souhaits. Maintenant, il y a des négociations, rien n’est officiel et il reste un joueur du Real Madrid, mais son désir est de partir.

“Si cela se produit et qu’il y a un accord, nous avons les ressources pour le remplacer.”

Casemiro a remporté trois titres de la Liga et cinq ligues des champions pendant neuf ans à Madrid alors qu’il formait un formidable trio de milieu de terrain avec Luka Modric et Toni Kroos.

Cependant, sa place dans la formation de départ préférée d’Ancelotti est menacée par la signature d’Aurélien Tchouameni cet été pour un montant pouvant atteindre 100 millions d’euros.

United a cruellement besoin de nouvelles recrues après un début de règne misérable d’Erik ten Hag qui les a laissés en bas de la Premier League pour la première fois en 30 ans.

Les Red Devils feraient de Casemiro l’un des meilleurs salariés de la Premier League avec un contrat de quatre ans à Old Trafford ainsi qu’une option de club pour prolonger ce contrat d’une saison supplémentaire.

Le manque de nouvelles recrues a été l’un des problèmes blâmés pour les défaites embarrassantes contre Brighton et Brentford avec Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Tyrell Malacia, les seuls ajouts à l’équipe de Ten Hag jusqu’à présent.

Le pire pourrait encore être à venir pour United avec Liverpool à Old Trafford lundi.

Même si les pourparlers progressent bien dans les prochaines heures, Casemiro ne sera pas enregistré à temps pour figurer dans ce match.