Casemiro transforme Man Utd tandis que le retour de Reece James est gâché par une nouvelle blessure – Coups et ratés en Premier League | Nouvelles du football

Casemiro transforme Manchester United

Si Manchester United veut continuer et décrocher une place parmi les quatre premiers, il devra beaucoup à Casemiro. Le Brésilien a été progressivement intégré à l’équipe après son arrivée du Real Madrid cet été, mais son importance ne fait aucun doute maintenant.

Parti pour la 13e fois en 14 matchs avec United de part et d’autre de la Coupe du monde, il a sans doute produit sa meilleure performance à ce jour contre Nottingham Forest, la victoire 3-0 mettant l’équipe d’Erik ten Hag à seulement un point de Tottenham, quatrième.

United avait certainement besoin de lui étant donné qu’un virus avait forcé Ten Hag à aligner un duo de défenseur central de fortune composé de Raphael Varane, qui venait tout juste de rentrer de vacances après ses exploits en Coupe du monde avec la France, et de l’arrière gauche Luke Shaw.

Mais le joueur de 30 ans a superbement protégé ce duo, dominant le milieu de terrain dès le début du match et aidant à s’assurer que Forest s’approchait rarement du but de United.

Il a excellé sur le plan défensif, s’attaquant aux tacles – dont l’un a déclenché le mouvement pour le deuxième but de United – et anticipant le danger, mais il était tout aussi influent à l’autre bout du terrain, son affichage complet rappelant son intégralité.

Il a presque marqué avec une puce habile qui a forcé un arrêt brouillé du gardien de Forest Wayne Hennessey en seconde période, et la passe pour préparer le but tardif de Fred, à la suite d’une interception généralement intelligente, était l’une des trois occasions qu’il a créées.

Ce genre de performance ne devrait pas surprendre, bien sûr. Casemiro est cinq fois vainqueur de la Ligue des champions pour une raison. Mais ce qui est essentiel pour United, c’est qu’il s’est adapté si rapidement à la Premier League. Ils n’ont perdu qu’un seul de ces 13 derniers matchs qu’il a commencés. Son rôle dans leur récente amélioration est important.

Nick Wright

Rashford vorace, mais est-ce suffisant pour Man Utd ?

Marcus Rashford a marqué son 10e but toutes compétitions confondues pour Manchester United cette saison lors de la victoire 3-0 de mardi contre Nottingham Forest – le double de son total de la campagne précédente.

L’attaquant de 25 ans ressemble à un homme transformé sous Erik ten Hag. Ayant été une coquille de lui-même pendant si longtemps, Rashford a maintenant porté son jeu à un nouveau niveau.

Il y a eu un net changement dans sa mentalité. Il a soif de marquer différents types de buts et devient de plus en plus impitoyable. Rashford a l’air avide de buts.

Après tout, il doit atteindre l’objectif de Ten Hag de 20 buts en Premier League cette saison. La poussée constante d’amélioration de son manager fait avancer Rashford.

Contre Forest, la confiance qui le parcourait était si apparente. Il n’y avait aucune hésitation pour son ouverture et son habileté avant d’aider le but d’Anthony Martial était un pur instinct.

Avec Cristiano Ronaldo hors de la porte, cependant, il y a un poids de responsabilité tout-puissant sur ses épaules. Il signale une relève de la garde. Rashford est maintenant l’homme incontournable à Old Trafford.

Il porte le fardeau de marquer les buts dans une équipe qui a du mal à le faire. Le maigre retour de United de 23 dans la ligue est de 10 de moins que les plus bas buteurs des quatre premiers actuellement, Tottenham.

Il y a aussi très peu d’options pour le soutenir à travers un calendrier chargé avec United toujours en compétition sur quatre fronts, avec Martial le seul autre attaquant senior reconnu dans l’équipe.

Ten Hag dit que United veut signer un attaquant dans la fenêtre de transfert le mois prochain, mais voir Liverpool agir de manière décisive pour conclure un accord avec Cody Gakpo du PSV avant eux indique des problèmes à venir.

Les rapports suggèrent que United travaille sur un budget minime ayant dépassé l’été. Mais c’est le moment où Ten Hag a besoin que les propriétaires gardent le pied sur l’accélérateur pour capitaliser sur l’élan qu’il a apporté.

S’ils ne parviennent pas à recruter un attaquant, Rashford aura sûrement trop de travail à faire pour renvoyer United dans le top quatre et un trophée. Même avec l’aide de Martial, Antony, Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho.

Le club doit être à la hauteur de l’ambition de son entraîneur et attaquant vedette.

Zinny Boswell

Potter récompensé pour sa pensée conventionnelle

Un thème tout au long de la misérable forme de Chelsea avant la pause de la Coupe du monde était le penchant de Graham Potter pour le déploiement de joueurs dans des positions inconnues – et potentiellement inappropriées.

Les alignements de l’entraîneur-chef sont devenus de plus en plus difficiles à prévoir alors qu’il cherchait des solutions à la crise de son équipe, avec Raheem Sterling, Christian Pulisic et Conor Gallagher tous invités à faire des relais à l’arrière.

Mais après avoir passé plusieurs semaines à travailler avec son équipe alors que la Premier League s’arrêtait pour la Coupe du monde, Potter a opté pour un XI plus conventionnel pour le premier match de Chelsea et a été récompensé par une performance plus fluide et cohérente de son côté.

Sterling et Pulisic semblaient beaucoup plus à l’aise en tant qu’ailiers qu’ils ne l’avaient été à l’arrière, tandis que Marc Cucurella a réalisé l’une de ses meilleures performances dans un maillot de Chelsea après avoir été transféré à l’arrière gauche.

Mason Mount a également semblé bénéficier du fait d’être joué en tant que n ° 8 plutôt que dans le cadre d’un trio de tête, et a récompensé Potter pour sa sélection en marquant dans un match pour la deuxième fois seulement cette saison.

La façon dont la performance de Chelsea a régressé dans les 30 dernières minutes contre Bournemouth signifie que Potter ne pourra pas trop se laisser emporter par l’affichage, et une meilleure équipe aurait puni les Bleus, mais les trois points pourraient – et devraient peut-être – convaincre l’entraîneur-chef de s’en tenir à une formation plus reconnaissable au cours des prochaines semaines.

Joe Shread

James a refusé un retour parfait par blessure cruelle

Reece James a impressionné contre Bournemouth avant de partir blessé





Reece James avait l’air de ne jamais être parti.

Blessé depuis le 11 octobre avec un problème au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale, James a fait un retour impressionnant à la compétition pour qu’il se termine après 53 minutes.

La majorité des attaques de Chelsea se sont déroulées à droite par Reece James et Raheem Sterling avant que l’arrière droit ne se blesse.





James avait été la clé de l’avance 2-0 de Chelsea, tourmentant Bournemouth sur son côté gauche et se liant parfaitement avec Raheem Sterling. L’arrière droit s’est même vu refuser un but par le gardien Mark Travers à la fin de la première mi-temps.

Mais bientôt, il se traînait dans le tunnel après avoir souffert d’un problème dans “la même zone” que le problème qu’il venait tout juste de surmonter.

Reece James a été expulsé sur blessure à la 53e minute





Chelsea a bégayé après le départ de James. Cesar Azpilicueta – le remplaçant de James – n’a pas été en mesure de fournir la même menace offensive sur la droite. Heureusement pour le côté de Potter, ils détenaient déjà une avance décisive, mais ils auront un plus gros problème si James devait être mis à l’écart pour un autre long séjour.

David Richardson

Bournemouth doit soutenir O’Neil en janvier

Le manager de Bournemouth, Gary O’Neil, pense qu’un échec à prédire et à réagir à l’impressionnant premier match de Chelsea leur a coûté après la défaite 2-0 des Cherries à Stamford Bridge.



Le nouveau propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, a juré “qu’il n’y a pas de budget” en ce qui concerne la fenêtre de transfert de janvier – et les Cherries ont besoin de renforts.

Le manque de qualité de l’équipe de Gary O’Neil a été souligné par Chelsea, ce qui n’est bien sûr pas surprenant compte tenu du pouvoir d’achat du club londonien.

Les espoirs de survie de Bournemouth ne seront pas décidés par les résultats contre les meilleures équipes, mais les supporters espèrent que le plan de Foley d’ajouter “4 à 5 joueurs supplémentaires” se concrétisera afin de rester dans la division.

Le propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, a révélé qu'il prévoyait de dépenser sur le marché des transferts de janvier sans budget.



Bournemouth a été dominé sur le côté gauche de sa défense par Raheem Sterling et Reece James en première mi-temps. Ils se sont améliorés en deuxième période mais ont eu du mal à briser les hôtes, voyant leur meilleure chance venir de la tête de Dominic Solanke à la dernière minute.

O’Neil tirera confiance de la façon dont son équipe ne s’est pas effondrée après avoir rapidement pris deux retards, bien que Bournemouth n’ait gagné qu’une seule fois lors de ses sept derniers matchs, perdant cinq fois.

Foley regardera en personne lorsque les Cherries disputeront leur premier match à domicile en sept semaines contre Crystal Palace samedi. Il verra par lui-même combien de travail il reste à faire sur le marché de janvier.

David Richardson