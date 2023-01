Casemiro suspendu pour le match crucial de Manchester United contre Arsenal dimanche

Casemiro manquera le match crucial de Manchester United contre Arsenal dimanche, après avoir écopé d’une suspension lors du match nul 1-1 avec Crystal Palace mercredi soir.

Après que Wilfried Zaha l’ait dépassé à la 80e minute du match, Casemiro a fait tomber le Palais avec une faute cynique, récoltant son cinquième carton jaune de la saison.

Par conséquent, il écope d’une suspension d’un match.

Cependant, le Brésilien n’a joué que dans les 10 dernières minutes de la victoire 3-1 de Manchester United sur Arsenal à Old Trafford en septembre, ce qui signifie que tout n’est pas sombre.

En effet, le manager de Manchester United, Erik ten Hag, semble toujours confiant en ses joueurs avant le match de dimanche, même sans son général de milieu de terrain.

“Nous les avons battus [Arsenal] sans Casemiro – maintenant nous devons faire de même”, a déclaré Ten Hag après le match contre Crystal Palace.

“C’est un joueur très important pour nous et c’est la raison pour laquelle nous sommes dans cette position.”

Manchester United a grimpé à la troisième place de la Premier League depuis son retour de la Coupe du monde, mais se rendra aux Emirats dimanche à huit points du leader de la ligue.

Concéder un superbe coup franc de Michael Olise dans les dernières minutes du match a empêché United de réduire encore plus l’écart avec Arsenal, qui n’aurait pu être que de trois points à la fin du match dimanche.

Quoi qu’il en soit, Ten Hag est resté optimiste quant à la performance alors que les préparatifs pour le match d’Arsenal commencent.

“Nous étions en train de gagner, de contrôler le jeu et un moment de malchance. Nous devons prendre cela et passer à autre chose et élaborer le meilleur plan pour Arsenal.”

Casemiro a été impérieux pour Manchester United depuis son passage estival de 60 millions de livres sterling à Old Trafford, consolidant une position problématique dans leur équipe.

De plus, au cours des huit matchs toutes compétitions confondues, les Red Devils ont joué depuis leur retour de la pause de la Coupe du monde, ils en ont remporté sept et fait match nul une fois. Au cours de cette période, ils ont marqué 17 buts, n’en concédant que trois.

L’absence du Brésilien contre Arsenal pourrait donc s’avérer cruciale, qu’il ait joué ou non le match plus tôt dans la saison.