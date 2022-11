Casemiro surpris par «l’obsession de gagner» du manager de Man Utd, Erik ten Hag | Nouvelles du football

Casemiro admet que l’obsession du patron de Manchester United, Erik ten Hag, pour la victoire l’a pris par surprise et est à un niveau qu’il n’a “vu qu’avec très peu de managers”.

Le milieu de terrain, quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, a rejoint United cet été en provenance de l’équipe espagnole dans le cadre d’un transfert qui devrait atteindre 70 millions de livres sterling.

Casemiro a joué sous Zinedine Zidane et Carlo Ancelotti au Bernabeu – deux entraîneurs qui ont remporté sept titres combinés en Ligue des champions – et l’international brésilien affirme que la mentalité du Néerlandais est à la hauteur des meilleurs avec lesquels il a travaillé.

“Après avoir été dans le football pendant un bon moment même si je n’ai que 30 ans, son obsession pour la victoire est ce qui m’a le plus surpris”, a déclaré Casemiro avant le match décisif du groupe E de la Ligue Europa jeudi à la Real Sociedad.

“Je pense qu’il a de nombreux atouts, nous savons tous que c’est un processus et nous grandissons ensemble.

Quel est l’enjeu de Real Sociedad vs Man Utd ? Man Utd se rend à la Real Sociedad devant gagner par plus de deux buts pour terminer en tête du groupe E de la Ligue Europa.

En tête du groupe donnerait à Man Utd un au revoir pour les 16 derniers

S’ils ne le font pas, l’équipe de Ten Hag devra affronter l’une des huit équipes qui ont terminé troisième de leur groupe de la Ligue des champions.

Un bye signifierait plus de football européen à craindre jusqu’au 9 mars.

“Nous voulons gagner et [Ten Hag] est obsédé par l’idée de nous apprendre et de nous améliorer au millimètre près. Cette obsession de gagner est quelque chose que je n’ai vu que chez très peu de managers.”

Ten Hag: Casemiro est venu à Man Utd pour faire ses preuves

Casemiro a été une révélation depuis son entrée dans l'équipe





Les sourcils se sont levés lorsque Casemiro a quitté les champions d’Europe en titre pour une équipe unie en difficulté en Ligue Europa qui avait fait un début de campagne désastreux contre Brighton et Brentford.

Casemiro a rejeté les suggestions selon lesquelles le déménagement était motivé par l’argent alors qu’il faisait ses adieux au Real avant de rejoindre ce qu’il a décrit comme “le plus grand club du monde”.

Une grande partie des critiques a été oubliée en raison de l’impact transformationnel de Casemiro sur le milieu de terrain de United depuis son entrée dans l’équipe, des informations au Brésil affirmant qu’il s’est très rapidement installé à Manchester.

Casemiro est venu à Man Utd pour un nouveau défi, déclare Ten Hag





Ten Hag a été impressionné par Casemiro, qu’il décrit comme “le ciment entre les pierres”, et a expliqué pourquoi il n’a jamais douté de ses motivations pour effectuer le transfert vers United.

“Dans la première conversation [Casemiro] m’a dit qu’il avait besoin d’un nouveau défi car au Real Madrid, il a tout gagné”, a déclaré Ten Hag.

“Il a joué un rôle important au Real Madrid et ils ne voulaient pas qu’il y aille mais il avait le sentiment” Je dois aller dans un autre club, une autre ligue pour faire mes preuves “, et cela montre sa faim.”

Le Néerlandais a ajouté : « Dès le premier jour [Casemiro] est venu avec cette attitude à chaque entraînement, à chaque match et j’aime vraiment ça. Il sera de plus en plus important pour notre équipe.

“Tu le vois [Casemiro] grandit match après match et notre équipe grandit donc nous sommes vraiment satisfaits des progrès, mais nous devons continuer ce processus. Nous ne sommes pas satisfaits et nous devons continuer à nous améliorer.”

Quel est l’état d’avancement de Man Utd à EL ?

Manchester United se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après avoir battu le shérif Tiraspol la semaine dernière. Ils affronteront désormais la Real Sociedad jeudi pour la première et la deuxième place.

L’équipe espagnole est en tête du groupe E par trois points avec une meilleure différence de buts. Cependant, si Man Utd gagne à Saint-Sébastien, le vainqueur du groupe sera dicté par le record en tête-à-tête

La Sociedad a gagné 1-0 à Old Trafford, mais en raison de leur différence de buts supérieure, Man Utd devrait gagner par deux buts d’écart pour terminer en tête du groupe. La Sociedad pourrait faire match nul ou perdre par un seul but et passer tout de même directement en huitièmes de finale.

Ronaldo montre que le football doit changer son attitude envers les remplaçants

Roy Keane se heurte à Jimmy Floyd Hasselbaink et Gary Neville à propos de la situation de Cristiano Ronaldo à Manchester United.



Adam Bate de Sky Sports :

La réaction de Cristiano Ronaldo à la vie parmi les remplaçants a remis le rôle sous les projecteurs. Mais il l’a fait à un moment où l’impact et l’importance du remplaçant de la Premier League n’ont jamais été aussi évidents.

Ronaldo a été abandonné pour le voyage de Manchester United à Chelsea en octobre en guise de punition pour avoir refusé de continuer en tant que remplaçant tardif et pour être parti tôt dans la victoire contre Tottenham.

et, le mois précédent, Heung-Min Son est devenu le premier remplaçant à marquer un triplé en Premier League pendant sept ans. Lorsque Ronaldo lui-même est sorti du banc pour marquer contre Everton le mois dernier, le nombre de buts en Premier League par match marqués par des remplaçants a atteint son plus haut niveau depuis près d’une décennie.

C’est une conséquence logique de la règle qui permet désormais à une équipe d’effectuer cinq remplacements, encourageant leur introduction plus tôt. Tout entraîneur – et en fait tout joueur – qui choisit de minimiser ou d’ignorer les opportunités que cela présente le fait à ses risques et périls.