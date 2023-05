Casemiro mène Man United devant Chelsea en Ligue des champions

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United est de retour en Ligue des champions après une victoire 4-1 sur Chelsea à Old Trafford jeudi soir, s’est assuré une place parmi les quatre premiers de la Premier League. N’ayant besoin que d’un point pour être sûrs d’un retour dans la meilleure compétition de clubs d’Europe avec un match à perdre, Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont marqué les buts alors que Chelsea est tombé à sa neuvième défaite lors de ses 12 derniers matchs.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La tête de Casemiro et la finition à bout portant de Martial ont permis à United de mener 2-0 à la mi-temps avant que Fernandes ne convertisse un penalty et que Rashford, remplaçant d’Antony, obtienne un quatrième en seconde période. Joao Felix a obtenu une consolation tardive pour les visiteurs.

Le seul inconvénient pour Erik ten Hag était une blessure à Antony, qui a dû être étiré en première mi-temps et sera un doute précoce pour la finale de la FA Cup contre Manchester City à Wembley le 3 juin. (10 h HE, diffusion en direct sur ESPN +).

Réaction rapide

1. United se qualifie pour la Ligue des champions

Une place parmi les quatre premiers était l’exigence minimale pour Ten Hag lorsqu’il a accepté le poste de United l’été dernier, et il l’a fait. Il y a eu des moments cette saison où le football de la Ligue des champions semblait s’éloigner, mais il sera de retour à Old Trafford la saison prochaine et le manager néerlandais mérite d’être félicité pour avoir fait le travail.

United a remporté 40 matchs toutes compétitions confondues pour seulement la cinquième saison de son histoire, et c’est maintenant 29 matchs sans défaite à Old Trafford. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur et maintenant Chelsea ont tous été battus ici, et les Red Devils n’ont pas perdu un match à domicile en championnat depuis août. Old Trafford est à nouveau une forteresse.

Ten Hag devra faire face à des attentes accrues la saison prochaine, et l’objectif devra être un défi soutenu pour le titre, mais il peut être satisfait que sa première campagne en charge sera un succès. Un trophée, une place dans le top quatre et la chance de gagner plus d’argenterie en finale de la FA Cup, c’est plus que ce que de nombreux fans attendaient cette saison. La première partie de la reconstruction de Ten Hag est terminée mais, comme l’ont découvert Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer, la prochaine étape est la plus difficile.

2. Casemiro fait franchir la ligne à Man United

United ressemblait à une équipe en manque d’inspiration après des défaites consécutives contre Brighton & Hove Albion et West Ham United risquaient leur place dans le top quatre, et heureusement pour Ten Hag, Casemiro a pu la fournir. Le milieu de terrain brésilien est l’un des joueurs de la saison à Old Trafford depuis son arrivée estivale du Real Madrid, et à la fin d’une saison exténuante, il a marqué des buts cruciaux. Il a marqué lors de la finale de la Coupe Carabao contre Newcastle United en février alors que les Red Devils ont remporté leur premier trophée depuis 2017, et avec le football de la Ligue des champions en jeu, il a de nouveau intensifié.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Il a marqué le seul but de la victoire 1-0 contre l’AFC Bournemouth samedi avec une volée acrobatique pour mettre United au bord du top quatre, et n’ayant besoin que d’un point contre Chelsea, il a marqué le premier après seulement six minutes avec une tête clinique du coup franc de Christian Eriksen. Il a ensuite mis en place le deuxième avec un merveilleux film sans regard vers Jadon Sancho, qui a traversé pour que Martial marque.

Casemiro devrait augmenter ses salaires maintenant que United a obtenu son retour en Ligue des champions, et Ten Hag pensera que cela vaut chaque centime.

3. Lampard essaie de se tourner vers l’avenir

Cette saison a été un désastre absolu pour Chelsea – il n’y a pas d’autre moyen de le dire. Ils termineront dans la moitié inférieure du tableau de Premier League pour la première fois en 27 ans, tandis que le résultat à Old Trafford a également établi un nouveau record de club de 16 défaites en une saison de 38 matchs en Premier League. La seule bonne nouvelle pour les fans de Chelsea est que, sûrement, cela doit s’améliorer la saison prochaine.

Le patron intérimaire Frank Lampard ne sera pas là au-delà de l’été, mais contre United, il a essayé de montrer au nouveau manager potentiel Mauricio Pochettino qu’il y a de l’espoir pour l’avenir. Lampard a aligné le plus jeune onze de Premier League de Chelsea et n’a choisi que la troisième équipe de l’histoire de la Premier League à inclure au moins neuf joueurs de moins de 24 ans.

L’arrière gauche Lewis Hall était le choix du peloton. Le joueur de 18 ans a bien utilisé le ballon, a avancé quand il le pouvait et n’a pas eu peur de défendre en tête-à-tête contre Antony puis Sancho. Il devrait faire partie de l’équipe première la saison prochaine.

Ce fut une autre nuit misérable pour Chelsea au cours d’une campagne oubliable de mauvaise gestion et de sous-performance. Vous devez regarder dur, mais il y a une raison étrange d’avoir de l’espoir.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Casemiro, Manchester United : A marqué le premier but de United et a préparé le second avec un ballon brillant dans Sancho.

Casemiro a marqué le premier but de la démolition 4-1 de Chelsea par Manchester United jeudi soir à Old Trafford. OLI SCARFF/AFP via Getty Images

Lewis Hall, Chelsea : Ce fut une autre soirée décevante pour Chelsea, mais Hall peut être satisfait de sa propre performance.

Bruno Fernandes, Manchester United : A gagné puis a marqué son penalty avant de préparer Rashford pour le quatrième but de United alors que Chelsea capitulait.

PIRE

Kai Havertz, Chelsea : Il a été attrapé sous le ballon pour le but de Casemiro et a raté sa propre chance en or avec une tête qui a clignoté large.

Anthony Martial, Manchester United : Je suis arrivé sur la feuille de match avec un tap-in mais il a regardé le rythme.

Mykhaïlo Mudryk, Chelsea : Fluffé une belle occasion de mettre Chelsea devant et a trop souvent donné le ballon.

Faits saillants et moments marquants

Il n’a fallu que six minutes à Casemiro et United pour construire une avance insurmontable sur Chelsea.

Pour la deuxième semaine consécutive, Casemiro ouvre tôt le score pour Manchester United ! 📺 : @Paon | #MUNCHE pic.twitter.com/PyYpartsQF – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 25 mai 2023

Fernandes et United ont fait de leur victoire 4-0 contre Chelsea une promenade dans le parc.

BRUNO NUTMEGS FOFANA, GAGNE LE PENALTY ET LE RANGE 🥶 pic.twitter.com/XkiTsf5NAB — ESPN FC (@ESPNFC) 25 mai 2023

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Fernandes : « [Qualifying for the Champions League] est décent ; ce n’est pas parfait parce qu’on en veut plus. Pour ce que nous avons fait cette saison, c’est parfait. Nous obtenons le trophée, ce qui était notre objectif après avoir vu que nous ne pouvions pas obtenir la Premier League. Maintenant, il s’agit de bien terminer la ligue et d’aller en FA Cup. »

Ten Hag : « Nous sommes de retour en Ligue des champions. C’est une étape importante. Si vous voulez réussir, vous devez participer à cette compétition. »

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Casemiro a maintenant marqué lors de matches consécutifs pour la première fois depuis 2017 pour le Real Madrid.

– Fernandes compte désormais 15 buts sur penalty pour Man United en Premier League, brisant une égalité avec Cristiano Ronaldo et Eric Cantona pour le troisième plus grand nombre de l’histoire du club. Seuls Wayne Rooney (19 ans) et Ruud van Nistelrooy (18 ans) en ont plus.

– Rashford est le premier joueur de Manchester United à marquer 30 buts en une seule saison dans toutes les compétitions depuis que Robin van Persie l’a fait lors de la saison 2012-13 (30).

Suivant

Manchester United : Le rideau tombera dimanche sur la campagne de United en Premier League, lorsque Fulham se rendra à Old Trafford.

Chelsea : La misérable saison des Blues se terminera heureusement dimanche alors qu’ils accueilleront Newcastle United à Stamford Bridge.