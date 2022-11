Casemiro marque pour aider le Brésil à battre la Suisse 1-0 et à atteindre les 16 derniers

Une équipe brésilienne manquant d’étincelle sans Neymar blessé avait besoin d’une frappe tardive de Casemiro pour devancer la Suisse 1-0 lundi alors que les quintuples vainqueurs ont assuré leur place dans les 16 derniers matchs de la Coupe du monde avec un match à perdre.

Les Brésiliens avaient été frustrés par une équipe suisse obstinée au stade 974 de Doha et il semblait qu’ils devraient se contenter d’un point après qu’une frappe de Vinicius Junior en seconde période ait été refusée pour hors-jeu à la suite d’un contrôle VAR.

Mais ensuite, à sept minutes de la fin, Bruno Guimaraes envoya le ballon à Casemiro juste à l’intérieur de la surface et la volée du milieu de terrain de Manchester United s’envola dans le filet grâce à une déviation légère mais significative de Manuel Akanji.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe de Tite n’est que la deuxième équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale après la France et la seule équipe, à l’exception des tenants du titre, à avoir remporté les deux matches de groupe jusqu’à présent au Qatar.

Avec six points, ils seront tentés de laisser reposer les joueurs pour leur dernier match du Groupe G contre le Cameroun vendredi, lorsqu’un match nul leur assurera la première place.

La Suisse, quant à elle, n’a pas réussi à trouver un tir cadré mais reste sur la bonne voie pour se qualifier également, le match nul 3-3 entre la Serbie et le Cameroun signifiant plus tôt qu’une victoire contre les Serbes permettrait à l’équipe de Murat Yakin de se qualifier et qu’un match nul pourrait également suffire.

Ils ont pris l’habitude de faire au moins le premier tour à élimination directe lors des grands tournois, tandis que le Brésil est au Qatar pour remporter une sixième Coupe du monde et rien de moins ne suffira.

Neymar allait toujours manquer à la Selecao, bien que l’entraîneur Tite ait déclaré qu’il était convaincu que la superstar du Paris Saint-Germain se remettrait de sa blessure à la cheville pour jouer à nouveau un rôle lors de la finale.

Après que la classe de Richarlison ait fait la différence lors de sa première victoire contre la Serbie, cela a rappelé aux Brésiliens la force en profondeur du jeu européen.

Il y a quatre ans, avant d’être éliminés par la Belgique en quart de finale, ils ont également été tenus en échec par la Suisse en phase de groupes.

Fred pour Neymar

L’équipe de Yakin n’avait donc aucune raison de craindre le Brésil, qui a introduit le milieu de terrain de Manchester United Fred dans son alignement à la place de Neymar.

En conséquence, ils ont été mis en place dans une formation 4-3-3, avec Fred et Lucas Paqueta de chaque côté de Casemiro, tandis qu’Eder Militao – habituellement défenseur central du Real Madrid – a remplacé Danilo, blessé à droite. retour.

Il n’y avait que des éclairs de ce que le Brésil pouvait faire dans une première mi-temps frustrante, avec les acclamations les plus fortes des masses de supporters en jaune et vert dans les tribunes lorsque le grand écran a montré l’attaquant double vainqueur de la Coupe du monde Ronaldo dans les tribunes.

Vinicius a eu la meilleure chance de la période d’ouverture lorsqu’il a réussi un centre de Raphinha au deuxième poteau à la 27e minute, mais Yann Sommer a fait basculer l’effort de l’ailier du Real Madrid derrière.

La Suisse était privée de l’une de ses principales étincelles créatives en la personne de Xherdan Shaqiri, qui manquait à l’appel en raison d’un problème apparent à la cuisse et remplacé par Fabian Rieder.

Que Tite n’était pas satisfait de la performance du Brésil en première mi-temps était clair lorsqu’il a accroché Paqueta à la mi-temps et envoyé Rodrygo.

Le joueur de 21 ans a été impliqué lorsque le Brésil pensait avoir pris les devants juste après l’heure de jeu, aidant à prendre possession du terrain au milieu de terrain avant que Casemiro ne libère Vinicius pour traverser et battre Sommer.

Mais les célébrations ont été coupées car le but a été refusé par VAR pour un hors-jeu contre Richarlison.

Tite s’est tourné vers son banc et a envoyé plus d’attaquants frais à Gabriel Jesus et Antony, mais le but est finalement arrivé de l’une des sources les moins probables à Casemiro et le Brésil a vu une victoire méritée.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici