Manchester United sera privé de Casemiro pour son match contre Sheffield United le Football du samedi soir après s’être blessé à la cheville alors qu’il jouait pour le Brésil.

Casemiro a été remplacé à 11 minutes de la fin du match nul 1-1 contre le Venezuela la semaine dernière et est resté au Brésil – sur les conseils du club – pour l’aider à se rétablir.

Pendant qu’il manque la visite à Bramall Lane, en direct Sports aériensle milieu de terrain devrait revenir à Carrington en début de semaine prochaine pour reprendre l’entraînement.

Cependant, il ne pourra pas participer à la rencontre de Ligue des champions en milieu de semaine avec le FC Copenhague à Old Trafford en raison d’une suspension, après avoir été expulsé contre Galatasaray.

Le joueur de 31 ans, capitaine de l’équipe nationale, a demandé à se retirer contre le Venezuela et a été remplacé par Andre. Le sélectionneur brésilien Fernando Diniz a ajouté : « Il a demandé à se retirer à cause d’un coup à la cheville. »

Casemiro ajoute son nom à une longue liste de blessés à Man Utd, bien qu’ils aient reçu un coup de pouce jeudi alors que Sergio Reguilon et Sofyan Amrabat s’entraînaient avec l’équipe.

Reguilon a raté les quatre derniers matches en raison d’une blessure mineure, tandis qu’Amrabat était absent des matchs du Maroc contre le Libéria et la Côte d’Ivoire.

Un superbe coup de pied d’Eduard Bello a suffi au Venezuela pour maintenir le Brésil à un match nul 1-1 lors de son match de qualification pour la Coupe du monde 2026, mettant ainsi fin à la séquence de 15 victoires consécutives du Brésil à domicile.



Cependant, Luke Shaw, Lisandro Martinez et Aaron Wan-Bissaka devraient tous être absents à long terme. Raphael Varane, Tyrell Malacia, Kobbie Mainoo et Amad Diallo sont également actuellement hors de combat.

Jadon Sancho est susceptible de quitter le club en janvier après une rupture de relation avec Erik ten Hag, tandis qu’Antony a récemment repris l’entraînement alors qu’il continue de coopérer aux enquêtes de police en cours sur les allégations de violence domestique.

L’énigme Casemiro de Man Utd

Les performances de Casemiro sont scrutées





La trêve internationale était heureusement chronométrée pour Casemiro. Après avoir été expulsé lors de la défaite de Manchester United en Ligue des champions contre Galatasaray et accroché à la mi-temps contre Brentford, le Brésilien ressemblait à un joueur ayant besoin d’un peu de temps libre.

Non pas que les matches du Brésil lui aient apporté beaucoup de soulagement. Le joueur de 31 ans a dû être remplacé après avoir été touché lors du match nul 1-1 contre le Venezuela et, de retour face à l’Uruguay quelques jours plus tard, il n’a pas pu empêcher une défaite 2-0. Il ne peut pas faire de pause.

C’est une histoire similaire toute la saison. Casemiro a excellé lors de sa première campagne à Old Trafford, le quintuple champion d’Europe étant reconnu pour avoir inculqué une mentalité de gagnant en incitant Manchester United à remporter son premier trophée en six ans sous la forme de la Coupe Carabao.

Mais le déclin qui a suivi a tiré la sonnette d’alarme. Lors de leur match d’ouverture contre les Wolves, qu’ils ont eu la chance de gagner, Sports aériens L’expert Gary Neville a décrit Casemiro comme étant « déchiqueté » dans le cadre d’un milieu de terrain « inexistant ».

Cette performance a donné le ton.

Les six prochains matches de Man Utd

Samedi prochain: Sheffield United (A), Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports aériens

Mardi 24 octobre : FC Copenhague (H), Ligue des Champions, coup d’envoi à 20h

Samedi 4 novembre : Fulham (A), Premier League, coup d’envoi à 12h30

Mercredi 8 novembre : FC Copenhague (A), Ligue des Champions, coup d’envoi à 20h

Samedi 11 novembre : Luton Town (H), Premier League, coup d’envoi à 15h

Dimanche 26 novembre : Everton (A), Premier League, 16h, en direct Sports aériens