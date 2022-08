Casemiro: Manchester United est sur le point de conclure un accord avec le milieu de terrain du Real Madrid, confirme Carlo Ancelotti

United serait sur le point de payer au géant espagnol 60 millions de dollars à l’avance avec 10 millions de dollars de compléments pour les services du milieu de terrain.

Ni Manchester United, ni le Real Madrid ni les représentants de Casemiro n’étaient immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNN.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, Ancelotti a confirmé qu’il avait parlé avec Casemiro, qui avait exprimé son intention de quitter le club.

“Il veut relever un nouveau défi, le club comprend”, a déclaré Ancelotti aux journalistes avant la rencontre du Real Madrid en Liga contre le Celta Vigo.

“Casemiro, pour tout ce qu’il a fait et pour la personne qu’il est, nous devons respecter son souhait. Les négociations sont en cours, il n’y a rien d’officiel, il reste notre joueur, mais son souhait est de partir.”

L’international brésilien a remporté trois titres de la Liga et cinq ligues des champions de l’UEFA depuis qu’il a rejoint le Real Madrid en 2013.

Le joueur de 30 ans, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2025, a fait 222 apparitions pour Los Blancos avec 24 buts à son actif.

Le milieu de terrain défensif deviendrait le quatrième ajout de l’entraîneur de Manchester United Erik ten Hag cet été, le club ayant déjà signé l’arrière gauche Tyrell Malacia, le milieu de terrain Christian Eriksen et le défenseur Lisandro Martínez.

United est actuellement en bas de la Premier League après avoir connu un début de saison torride avec des défaites consécutives lors de ses deux premiers matches. Samedi dernier, United a été battu 4-0 à Brentford, après quoi Ten Hag a déclaré que le plan de son équipe avait été mis “à la poubelle”.

“Ils (les joueurs) prennent une mauvaise décision, et c’est le football. C’est un jeu d’erreurs et nous sommes punis”, a déclaré ten Hag par la suite.

“C’est naïf comment on a joué aujourd’hui. Il faut jouer plus direct. On les a attirés, l’espace était haut sur le terrain… On va apprendre, il faut apprendre. Mais ce n’est pas bon, c’est assez clair à ce niveau.”

United accueille Liverpool à Old Trafford lundi dans un affrontement entre deux des rivaux les plus féroces de la ligue.