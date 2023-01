Casemiro: le milieu de terrain de Man Utd profite de chaque instant après l’éclat de la FA Cup | Nouvelles du football

Casemiro dit qu’il profite de la vie à Manchester United “comme un gamin de 15 ans” après son doublé en FA Cup contre Reading, et dit que le club est “sur la bonne voie” pour remporter des titres.

C’est un trio brésilien qui a inspiré l’équipe d’Erik ten Hag lors de leur victoire 3-1 samedi soir. En plus des buts de Casemiro, un coup de Fred a ajouté le troisième, tandis que l’impressionnant Antony a été nommé joueur du match.

Bien qu’il y ait peut-être eu des sourcils levés lorsque Man Utd a conclu un accord de 70 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 30 ans cet été, l’ancien homme du Real Madrid est devenu un instrument du récent retour en forme du club.

Casemiro a également été effervescent dans ses éloges pour Man Utd depuis son arrivée, comparant son plaisir à l’excitation des adolescents.

“Quand tu arrives dans un nouveau club, tu rêves toujours d’entrer dans l’histoire… surtout si on voit la grandeur de ce club”, a déclaré l’international brésilien. “Nous connaissons l’histoire.

“Mais bien sûr, j’étais conscient d’avoir besoin d’un peu de temps pour s’adapter et que les rivaux avaient un plan à long terme avant le nôtre, comme Arsenal, Manchester City et Liverpool.

“Ils ont tous des managers qui sont là depuis un certain temps et, par conséquent, ils ont un avantage.

“Je suis content de mon adaptation ici, mes coéquipiers et le staff m’aident vraiment… aussi avec la langue anglaise, ça a été assez difficile mais j’essaie vraiment de m’améliorer.

“Tout le monde ici a été adorable avec moi et depuis le premier jour je me sens chez moi ici. J’apprécie tous les efforts que le club a fait pour m’amener ici, John [Murtough] inclus.

“Je suis très à l’aise à Manchester United, extrêmement heureux d’être ici et de profiter de chaque instant comme un gamin de 15 ans !

“Mais le plus important est de voir l’équipe grandir.”

United se bat toujours sur les quatre fronts et affrontera mercredi soir une demi-finale retour de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest, en direct sur Sports du ciel.

Ils détiennent déjà une avance cumulée de 3-0 depuis le match aller, visant à atteindre la finale de février à Wembley et à remporter leur premier trophée depuis 2017.

“Nous devons voir quelle est la réalité et nous sommes toujours un club en construction”, a déclaré Casemiro lorsqu’il lui a été dit que sa décision de rejoindre le club à un niveau aussi bas en a surpris plus d’un.

“Bien sûr que nous sommes déjà respectés, les adversaires savent que nous sommes forts, que nous avons une bonne dynamique, le manager fait du bon travail, les joueurs aussi.

Image:

Le dû brésilien Casemiro et Antony ont inspiré Man Utd à la victoire contre Reading





“Manchester United est un grand club… à mon avis, si on regarde les titres, c’est le plus grand d’Angleterre.

“Dans nos vies, nous devons avoir des objectifs et des défis. C’était un défi pour moi de continuer à grandir et à me développer dans ma carrière.

“Le travail est fait avec beaucoup d’humilité en sachant qu’il y a beaucoup à améliorer, mais tous les joueurs doivent être félicités maintenant.

“Nous sommes sur la bonne voie. C’est le moyen de gagner des titres, mais nous devons continuer à grandir.

“Nous savons que nous progressons dans un plan, étape par étape, nous construisons une équipe bien structurée et c’est important.

“Pour gagner des titres à l’avenir, vous devez construire une base solide.”

Keane: Casemiro une énorme signature | Ten Hag : Un grand joueur

Image:

Casemiro marque son premier but contre Reading en FA Cup





Roy Keane a décrit Casemiro comme une “énorme signature” pour Manchester United et le genre de personnalité dont le club avait besoin.

“Il a été une énorme signature”, a déclaré Keane ITV. “Au cours des dernières années pour Man Utd, en particulier au milieu du parc, il leur manquait un joueur de qualité avec une grande personnalité, un gars avec un peu de présence.

“C’est un joueur de grande qualité. Nous le voyons semaine après semaine. Il affecte les matchs.

“Avant de venir, il y avait cette perception qu’il était un milieu de terrain assis parce qu’il travaillait avec différents joueurs du Real Madrid, des joueurs plus offensifs”, a déclaré Keane. “Mais nous voyons maintenant au cours des derniers mois qu’il a tellement de qualité en termes de passe finale et qu’il marque des buts, tout en étant très, très bon défensivement.

“Une énorme signature pour Man Utd et une grande personnalité, dont Man Utd avait besoin.”

Le capitaine du club Harry Maguire a décrit son coéquipier comme “un joueur phénoménal” qui a “amélioré l’équipe, amélioré le moral, amélioré les performances”, tandis que Ten Hag a expliqué comment Casemiro aide United à exécuter son approche tactique avec le ballon.

“Nous savons que c’est un grand joueur”, a déclaré Ten Hag ITV. “Dans ce milieu de terrain à Madrid, avec Kroos et Modric, c’était génial.

“On voit offensivement qu’il a un rôle [to play]. Ce que j’aime, c’est le football dynamique avec des variations, avec de nombreux changements de position. Nous devons [make] pense l’adversaire pour que nous puissions en profiter.”