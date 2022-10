Casemiro gagne un point bien mérité de Man United à Chelsea

LONDRES – Chelsea et Manchester United ont disputé un match nul serré 1-1 en Premier League à Stamford Bridge samedi. Jorginho a converti un penalty pour mettre les hôtes devant, seulement pour que Casemiro passe la tête au-dessus de la ligne et mette fin à la séquence de plus de 10 heures sans faute de Kepa Arrizabalaga, et donne aux Red Devils une part méritée du butin.

C’est comme vous l’étiez pour les deux clubs du tableau, les Blues occupant la quatrième place, un point devant United, cinquième.

Réaction rapide

1. Casemiro arrache un point pour United dans une finale spectaculaire à Chelsea

Casemiro a marqué son premier but pour Manchester United avec un égaliseur spectaculaire de la tête quatre minutes après le début des arrêts de jeu contre Chelsea à Stamford Bridge.

Le penalty de Jorginho à la 87e minute, suite à une faute inutile de Scott McTominay sur Armando Broja, avait semblé avoir donné à Chelsea une victoire que leur performance méritait à peine. Mais l’international brésilien Casemiro, une signature estivale de 70 millions de livres sterling du Real Madrid, a sauvé un point pour United en battant McTominay sur un centre et en dirigeant le ballon devant le gardien Kepa, qui l’avait poussé sur le poteau.

Kepa s’est précipité pour essayer de garder le ballon hors du filet, mais le but a été accordé après que le système Hawk-Eye a confirmé qu’il avait franchi de peu la ligne.

United avait dominé les chances et la possession à Stamford Bridge, avec Marcus Rashford et Antony gaspillant des occasions claires de marquer, mais Jorginho semblait les avoir envoyés à une quatrième défaite en championnat de la saison lorsqu’il a envoyé le gardien David De Gea dans le mauvais sens. . McTominay avait bêtement plaqué Broja au sol devant l’arbitre Stuart Attwell, ne laissant à l’officiel d’autre choix que d’accorder un penalty.

Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Cela a aggravé une mauvaise journée pour United, qui a perdu le défenseur Raphael Varane à cause de ce qui semblait être une blessure inquiétante en seconde période. United s’était également rendu à Stamford Bridge sans Cristiano Ronaldo, qui avait été lâché par l’entraîneur Erik ten Hag pour avoir refusé de continuer en tant que remplaçant lors de la victoire 2-0 à domicile de mercredi contre Tottenham.

Alors que le match semblait perdu, Casemiro a réclamé un point mérité avec sa tête tardive.

2. Ten Hag a endurci Man United

Il y a une vieille maxime selon laquelle les équipes de football sont le reflet de la personnalité de leur manager et, bien qu’il ne soit en charge de Manchester United que depuis l’été, la ténacité et l’agressivité de Ten Hag déteint déjà sur ses joueurs.

La saison dernière, et à plusieurs reprises depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, United a été doux sur le terrain avec des adversaires qui ont trop souvent remporté la bataille physique au cours des 90 minutes. Mais Ten Hag est clairement un personnage épineux et les joueurs qu’il a ajoutés à l’équipe depuis sa prise en charge ont donné à United l’avantage physique qui lui manquait depuis trop longtemps. Casemiro, Antony et Lisandro Martinez ont tous montré un côté dur contre Chelsea, allant parfois trop loin dans les défis contre leurs adversaires.

Antony, qui a joué pour Ten Hag à l’Ajax Amsterdam, a été averti pour une faute sur Jorginho en première mi-temps, tandis que Martinez a été impliqué dans une bagarre avec Mason Mount suite à un défi tardif du joueur de Chelsea. Et Casemiro a montré son expérience avec une série de fautes tactiques qui ont aidé à stopper les attaques de Chelsea.

Casemiro a marqué son premier but pour Manchester United de manière spectaculaire, obtenant un match nul dans les arrêts de jeu à Chelsea samedi. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Ce n’est pas le côté du jeu que de nombreux fans célèbrent, mais United a manqué d’acier pendant des années et Ten Hag l’a remis dans l’équipe.

3. Le milieu de terrain de Chelsea manque de jambes et de flair

La confirmation cette semaine que la blessure aux ischio-jambiers de N’Golo Kante va désormais écarter le France international pendant quatre mois a été un coup de marteau pour Chelsea en raison de son manque de profondeur au milieu de terrain.

Contre United, Jorginho et Ruben Loftus-Cheek ont ​​eu du mal à avoir un impact au centre du terrain. Le manager Graham Potter a dû modifier sa formation en première mi-temps, remplaçant Marc Cucurella par Mateo Kovacic après seulement 36 minutes, dans le but de donner à son équipe les jambes supplémentaires nécessaires pour endiguer la marée rouge.

L’arrêt de la Coupe du monde de six semaines aidera Chelsea car il réduira le temps qu’il leur manquera au milieu de terrain, mais leurs problèmes ne disparaîtront pas sans la signature de nouveaux joueurs.

Kante et Jorginho ont tous les deux la trentaine et Kovacic, à 28 ans, est sans doute au-delà du sommet de sa carrière. Le manque d’énergie du milieu de terrain de Chelsea est une conséquence de la charge de travail que tous les trois ont eu au cours de leur carrière. Conor Gallagher a été ramené à Stamford Bridge après un impressionnant prêt à Crystal Palace la saison dernière, mais il n’est pas la réponse aux problèmes de milieu de terrain de Chelsea, ils devront donc trouver une solution en dehors du club.

Notes des joueurs

Chelsea : Kepa Arrizabalaga 7; Trevoh Chalobah 8, Thiago Silva 6, Marc Cucurella 6 ; Cesar Azpilicueta 7, Jorginho 6, Ruben Loftus-Cheek 6, Ben Chilwell 6 ; Mason Mount 6, Raheem Sterling 5; Pierre-Emerick Aubameyang 5

Sous-titres : Mateo Kovacic 6, Christian Pulisic 6, Armando Broja 6, Carney Chukwuemeka 6

Manchester United : David De Gea 6; Diogo Dalot 6, Raphaël Varane 7, Lisandro Martinez 7, Luke Shaw 7 ; Casemiro 7; Antony 6, Bruno Fernandes 6, Christian Eriksen 7, Jadon Sancho 5 ; Marcus Rashford 5

Sous-titres : Fred 6, Victor Lindelof 6, Scott McTominay 5, Anthony Elanga 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Trevoh Chalobah, Chelsea. Le défenseur de Chelsea a été chargé de garder Rashford silencieux et il l’a si bien fait que United a remplacé l’attaquant anglais au milieu de la seconde période. Rashford était inefficace, mais Chalobah en était une grande raison.

Le pire : Raheem Sterling, Chelsea. La signature vedette de Chelsea de l’été a soufflé le chaud et le froid depuis son arrivée de Manchester City, et il était à peu près sous zéro contre United. Sterling a brillé avec une qualité supérieure autour de lui à City, mais il a plus de mal à briller en tant qu’homme principal à Chelsea.

Faits saillants et moments marquants

Pas grand-chose de celui-ci ne pourrait être qualifié de “point culminant”. Il y avait cette lumière faible, cependant.

Raphael Varane était en larmes lorsqu’il est sorti blessé 💔 La coupe du monde est dans un mois… pic.twitter.com/KVqmRcFWOq — ESPN FC (@ESPNFC) 22 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Fernandes sur le penalty accordé à Chelsea : “J’ai dit à l’arbitre qu’en Premier League, ce genre de contact est à chaque match. Je ne l’ai pas vu, je ne peux pas dire si c’était bien ou pas. [McTominay] dit qu’il ne le tenait pas. Je ne sais pas.”

Potier: “Je ne peux pas rester ici et dire que nous méritons de gagner. Les deux équipes se sont essayées et un point est à peu près juste.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Avant l’égalisation de Casemiro à la quatrième minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps, cela faisait 623 minutes que Kepa n’avait pas encaissé de but.

– A l’autre bout du terrain, le penalty transformé par Jorginho était le premier but encaissé par David De Gea en 442 minutes.

Suivant

Chelsea : Chelsea sera ensuite en action mardi pour un match de phase de groupes de la Ligue des champions en Autriche contre le FC Salzbourg, avant de revenir en Premier League samedi à Brighton & Hove Albion.

Manchester United : United accueillera le shérif Tiraspol à Old Trafford jeudi pour un match de phase de groupes de la Ligue Europa, avec un autre match à domicile dimanche, quand ils accueilleront West Ham United en Premier League.