Casemiro et Karim Benzema ont marqué alors que le Real Madrid battait Grenade 2 à 0 mercredi soir pour suivre le rythme de l’Atletico Madrid au sommet de la Liga.

Grenade aurait pu aller de l’avant dans les 30 premières secondes lorsque Raphael Varane a donné le ballon, seulement pour Antonio Puertas pour faire sauter son tir au-dessus de la barre. Une première moitié de quelques occasions a vu Karim Benzema avoir un tir dévié, Rodrygo a un faible effort sauvé et Toni Kroos a tiré hors du cadre avant que Rodrygo ne soit étiré avec une blessure à la cuisse.

Après la mi-temps, le remplaçant Marco Asensio a frappé le poteau avec un sublime coup de talon arrière avant que le gardien Rui Silva ne soit sauvé de Kroos et Federico Valverde. Enfin, le Real Madrid a brisé l’impasse, Asensio traversant pour Casemiro pour rencontrer une tête imposante. La dernière demi-heure a vu Madrid défendre son avance avant que Benzema ne frappe dans le temps supplémentaire pour remporter cinq victoires consécutives en championnat.

Positifs

C’était un retour en arrière à la victoire de Madrid après le lockdown la saison dernière, alors que l’équipe creusait profondément pour vaincre un adversaire maladroit. En fait, cela ressemblait à un autre 1-0 jusqu’à ce que Benzema s’assure des trois points. Ce n’était pas toujours fluide, mais dans l’ensemble, c’était un affichage impressionnant, surtout en seconde période. L’équipe a remporté chaque match de championnat qu’elle a disputé en décembre et elle est maintenant à égalité de points avec l’Atletico en haut du tableau à Noël, et en bonne position pour continuer à défendre son titre de champion en 2021.

Négatifs

La première mi-temps a été une déception, car Madrid avait l’air plus léthargique que ces derniers temps. C’était peut-être le résultat de la fatigue et du calendrier implacable, ou peut-être était-ce l’organisation défensive de Grenade, mais l’équipe avait rarement l’air de marquer avant la pause.

La blessure de Rodrygo – dont la gravité sera confirmée dans les prochaines 48 heures – est regrettable étant donné qu’il avait commencé les deux derniers matches de championnat. Zinedine Zidane évalue le rythme de travail de l’adolescent en dehors du ballon et la menace de but, et les deux devront être remplacés.

Note du manager sur 10

sept — Zidane a résisté à la tentation de faire tourner à nouveau son équipe – un groupe de seulement 14 joueurs a commencé les six derniers matchs – avec seulement Valverde venant remplacer Luka Modric, blessé. L’équipe a eu du mal à trouver le rythme qu’elle a maintenu ces derniers temps et Zidane a été contraint de changer en première mi-temps lorsque Rodrygo est parti, optant pour Asensio plutôt qu’Eden Hazard. Cette décision a porté ses fruits, bien que remplacer le travailleur Valverde par le plus imprévisible Isco lors de la protection d’une avance d’un but ait été une surprise.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – J’ai eu du mal à réclamer un ballon dans les 10 premières minutes, mais a récupéré pour sauver le tir résultant de Kenedy. Un très bon arrêt de Puertas en seconde période.

DF Dani Carvajal, 7 ans – Avait un coup de volée en première mi-temps, qui semblait bien cadré, bloqué. Bien défendu lorsque l’équipe a été mise sous pression.

DF Raphael Varane, 7 ans – Il a presque pris le pire départ possible quand il a concédé la possession dès le coup d’envoi et était alors reconnaissant de voir Puertas manquer le cadre. Avait un en-tête de deuxième mi-temps sauvé.

DF Sergio Ramos, 7 ans – Face à l’ancien coéquipier madrilène Roberto Soldado, qui est un adversaire difficile et expérimenté, il a mené la défense dans la dernière demi-heure alors qu’ils défendaient une avance de 1-0.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Attrapé un coude en première mi-temps au visage de Dimitri Foulquier. Solide si peu spectaculaire, Mendy ressemble de plus en plus à un membre de cette équipe.

MF Casemiro, 8 ans – Aurait pu donner une pénalité pour un enchevêtrement dans la surface avec Yangel Herrera qui n’a pas été repéré par l’arbitre ou le VAR, puis a marqué l’ouverture du score. A quatre buts toutes compétitions confondues cette saison, un retour impressionnant pour un soi-disant milieu de terrain défensif.

Casemiro continue d’être un héros méconnu pour Madrid, qui a soudainement l’air très capable de défendre sa couronne de la Liga. Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

MF Toni Kroos, 8 ans – Jouant à son 200e match de Liga, il a tiré large en première mi-temps et a eu un effort sauvé dans la seconde. A été proche de son meilleur au cours des dernières semaines.

MF Federico Valverde, 7 ans – Remplaçant Modric, il continue de jouer un rôle clé dans un milieu de terrain cherchant à gagner la possession en haut du terrain, tout comme il l’a fait en première mi-temps pour créer une chance pour Benzema. Aurait pu marquer en seconde période.

FW Lucas Vazquez, 6 ans – A gagné sa place dans le onze de départ sur le mérite, mais ce fut une performance plus calme. Un peu plus vivant après la mi-temps alors que la blessure de Rodrygo signifie qu’il pourrait garder sa place.

FW Rodrygo, 7 ans – Commencé à gauche où il jouit de la liberté de couper à l’intérieur et a eu un premier coup enregistré après avoir trouvé de la place dans la boîte. Blessé avec un peu plus d’une demi-heure de jeu après une rafale sur la gauche et a dû être étiré.

FW Karim Benzema, 7 ans – Avait un premier coup de feu détourné dans le filet latéral. J’ai continuellement essayé de faire bouger les choses, mais j’ai trouvé plus difficile que d’habitude de trouver un espace contre une défense de Grenade bien organisée, avant une excellente course et une fin tardive.

Substitutions

FW Marco Asensio, 8 ans – A remplacé le Rodrygo blessé et a fourni sa meilleure performance pendant un certain temps. Frappez le poteau avec un coup improvisé avant d’assister Casemiro pour sa première contribution au but de cette saison.

FW Vinicius Junior, N / R – A joué les 15 dernières minutes, et a dû jouer un rôle plus défensif que ce à quoi il est habitué, avec l’équipe sur le pied arrière.

MF Isco, NR – Entré en retard pour Valverde et avait une bonne chance bloquée.