Casemiro entrant supplie Ronaldo de ne pas quitter Man Utd

La star du Real Madrid a déjà atterri en Angleterre pour terminer son passage aux géants de la Premier League

Casemiro a profité de sa conférence de presse d’adieu du Real Madrid lundi pour exhorter Cristiano Ronaldo à ne pas quitter Manchester United dans la fenêtre de transfert actuelle.

Ronaldo a déposé une demande de transfert au début de l’été à la recherche du football de la Ligue des champions.

Un manque d’activité sur le marché des transferts des Red Devils serait également un autre motif pour les Portugais à la recherche de nouveaux pâturages, mais la capture de 70 millions de livres sterling (82,3 millions de dollars) de son ami et compatriote légende de Bernabeu Casemiro pourrait contribuer à convaincre Ronaldo de reste en place.

Lors d’une conférence de presse larmoyante où le milieu de terrain brésilien a dit au revoir au club où il a remporté cinq titres de Ligue des champions, dont quatre aux côtés de Ronaldo, Casemiro a supplié le joueur de 37 ans de l’attendre à Old Trafford et de ne pas déménager ailleurs.

“Je n’ai pas parlé à Cristiano” Casemiro a admis lorsqu’il a abordé le sujet. “J’espère qu’il restera parce qu’il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Il est incroyable.

Casemiro a hâte de rejouer avec Ronaldo 🐐 pic.twitter.com/8HiyCgIsuY — ESPN FC (@ESPNFC) 22 août 2022

“Je veux apporter mes valeurs à Manchester United, tout ce que le Real Madrid m’a appris, gagner au jour le jour, à chaque entraînement. Je veux faire l’expérience du Premier ministre [League] de l’Intérieur. Je profite de tout ce que j’ai”, Casemiro a affirmé, tout en déclarant vouloir gagner l’élite anglaise et en déclarant avec audace qu’il rejoignait le “le plus grand club d’Angleterre”.

Prêt à augmenter son salaire à 375 000 £ (441 000 $) par semaine et à devenir l’un des plus hauts revenus de son nouveau club, cependant, Casemiro a lancé des accusations selon lesquelles son changement d’allégeance était motivé par des raisons financières.

“Ceux qui pensent que je pars pour l’argent, c’est parce qu’ils ne me connaissent pas. Je pense qu’il y en a quelques-uns et ils ne me connaissent pas. Ce n’est pas pour l’argent. Ils ont tort. Ce n’est pas le cas.” Casemiro a insisté.

Lire la suite Manchester United sur le point de signer l’exécuteur brésilien

“A la fin de la finale de la Ligue des champions, j’ai eu le sentiment que mon cycle était terminé” a rappelé le joueur de 30 ans en référence à la victoire 1-0 contre Liverpool en mai.

“Je suis honnête. Après les vacances, avec la tête claire, le sentiment était le même. Ce n’était pas si rapide. J’ai déjà parlé avec le club dès qu’il a terminé la Ligue des champions.

“Ma femme m’a soutenu depuis le début. Ma famille a toujours été à mes côtés dans cette décision.

“C’était très difficile de parler au président, mais j’ai toujours été honnête avec lui”, a-t-il ajouté. Casemiro a également parlé du patron madrilène Florentino Perez.

Soulignant que si cela ne tenait qu’à lui, il affronterait à nouveau les hommes de Jurgen Klopp lundi soir, Casemiro s’est envolé pour Manchester depuis la capitale espagnole plus tard cet après-midi et a été chaleureusement accueilli par les futurs fans de United à l’extérieur d’Old Trafford dans les heures précédant le coup d’envoi. .

Casemiro est arrivé à Old Trafford.#MUFC pic.twitter.com/BuW4SjLrzK – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 22 août 2022

Alors que Casemiro finalise son déménagement, un rapport a également été publié détaillant comment United a fait une offre pour un deuxième Brésilien dans le milieu de terrain du milieu de terrain, l’international Selecao Antony.

O Globo à Rio de Janeiro dit que les Mancuniens ont convenu de conditions personnelles avec l’ailier de l’Ajax et préparent maintenant une proposition de 94 millions d’euros (93,3 millions de dollars) pour le club d’Amsterdam pour les soulager du jeune.

Avec Erik ten Hag rejoignant United des détenteurs d’Eredivisie lui-même plus tôt cette année, l’Ajax est dit par De Telegraaf être ennuyé que le manager fasse pression pour l’un de ses joueurs vedettes si tard dans la fenêtre de transfert qui se termine la semaine prochaine.

Ailleurs, United aurait également déposé une offre pour que l’ancien gardien du PSG et l’actuel gardien de l’Eintracht Francfort Kevin Trapp signe avec eux et offre une rivalité de position au tireur sous-performant David De Gea, selon Bild.

LIRE LA SUITE: Ronaldo s’engage à révéler la “vérité”