Casemiro du Real Madrid a l’intention de rejoindre Man United

Casemiro veut rejoindre Manchester United, a confirmé l’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti, affirmant que le milieu de terrain voulait “un nouveau défi” loin du Bernabeu.

ESPN a rapporté jeudi que le milieu de terrain international brésilien – qui a remporté cinq ligues de champions et trois titres de Liga en neuf ans à Madrid – envisageait une offre de United, avec une décision imminente.

– La Liga sur ESPN+ : Diffusez des matchs et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

– Carnet de notes : les inquiétudes de Ten Hag concernant De Gea

– Troisième maillot du Real Madrid inspiré du Bernabeu

Casemiro, 30 ans, devrait recevoir une augmentation de salaire substantielle à United, qui cherchait à renforcer son équipe après avoir perdu les deux premiers matchs de la saison de Premier League.

“J’en ai parlé avec [Casemiro] ce matin”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse vendredi avant le match de Madrid en Liga contre le Celta Vigo. “Il veut tenter un nouveau défi, une nouvelle opportunité. Le club et moi le comprenons. Casemiro – avec ce qu’il a fait dans ce club et avec la personne qu’il est – nous devons respecter ce désir qu’il a.

“Il y a des négociations en ce moment. Rien n’est officiel, c’est toujours un joueur du Real Madrid, mais il veut partir. S’il y va et parvient à un accord, nous avons les ressources pour le remplacer.”

Ancelotti a déclaré qu’il n’avait pas essayé de convaincre le joueur de changer d’avis.

“Je l’ai juste écouté”, a déclaré l’entraîneur italien. “En entendant son désir de partir, il n’y a pas de retour en arrière… Si les négociations se passent bien et qu’un accord est trouvé, nous devons lui souhaiter le meilleur et regarder ce que nous avons.

“C’est difficile de parler maintenant parce que nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochaines heures, s’il reste ou s’il part. Mais s’il part, nous lui en sommes extrêmement reconnaissants.”

Casemiro a remporté cinq ligues de champions en tant que joueur du Real Madrid. Photo par Alex Grimm/Getty Images

Le Real Madrid a déjà ajouté un remplaçant potentiel à son équipe cet été, en signant l’international français Aurélien Tchouameni pour un montant de 80 millions d’euros en juin.

Ancelotti a déclaré que le club ne chercherait pas à recruter un milieu de terrain supplémentaire si Casemiro achève son transfert à United.

“Nous avons des remplaçants au sein de l’équipe”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup de bons joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Tchouameni est l’un des meilleurs milieux de terrain du marché en ce moment. Ensuite, il y a l’option de Toni Kroos, qui peut jouer à ce poste, comme il l’a fait lors de ma deuxième année. ici [the 2014-15 season] quand nous avons gagné 22 matchs d’affilée.

“Nous avons [Eduardo] Camavinga qui a joué l’année dernière. On ne peut pas remplacer Casemiro par un joueur avec les mêmes caractéristiques, mais on en a d’autres avec des caractéristiques différentes… Dans mon [AC Milan] équipe [Andrea] Pirlo a joué dans cette position et a bien fait.”

“Si Casemiro part, nous avons six milieux de terrain”, a ajouté Ancelotti. “(Luka) Modric, Kroos, Tchouameni, [Fede] Valverde, Camavinga et (Dani) Ceballos. Je pense que six suffisent pour gérer toute la saison.”