Casemiro dit que l’équipe commentera la semaine prochaine l’opposition signalée à l’accueil de la Copa America par le Brésil

Le capitaine de l’équipe de football du Brésil a déclaré que les joueurs attendraient jusqu’à la semaine prochaine pour commenter les informations selon lesquelles ils s’opposent à ce que le Brésil accueille le Coupe d’Amérique, Casemiro affirmant que toute décision serait prise conjointement par les joueurs et l’entraîneur. Le Brésil a été choisi de manière inattendue pour accueillir la Copa America après le retrait de l’Argentine en raison d’une augmentation des cas de COVID-19. De nombreux reportages au Brésil ont déclaré que les joueurs étaient mécontents de ne pas avoir été consultés sur la décision ainsi que sur les conséquences possibles pour la santé publique.

« Nous ne pouvons pas parler de la question (mais) tout le monde sait quelle est notre position concernant la Copa America », a déclaré Casemiro après que le Brésil ait battu l’Équateur 2-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde à Porto Alegre.

« Il est impossible d’être plus clair. Nous voulons exprimer notre opinion après le match contre le Paraguay.

« Il y a des hiérarchies que nous devons respecter. Bien sûr, nous voulons donner notre avis, il s’est passé beaucoup de choses, mais le respect existe. »

Le Brésil a remporté ses cinq éliminatoires de la Coupe du monde jusqu’à présent et est en tête du groupe de qualification sud-américain de 10 équipes pour Qatar 2022.

« Nous ne voulons pas perdre notre concentration car c’est pour nous la Coupe du monde », a déclaré Casemiro après que Richarlison et Neymar ont marqué à Porto Alegre. « Aujourd’hui, nous avons gagné un match de Coupe du monde. »

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a annoncé lundi que le Brésil accueillerait les 28 matchs entre le 13 juin et le 10 juillet. Plus de 460 000 personnes sont mortes du virus au Brésil, plus que partout ailleurs en dehors des États-Unis.

