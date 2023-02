Casemiro de Manchester United manquera trois matches après un carton rouge contre Crystal Palace

Le milieu de terrain de Manchester United Casemiro manquera les trois prochains matches de Premier League du club après son carton rouge lors de la victoire 2-1 contre Crystal Palace samedi.

Casemiro a été expulsé pour avoir saisi la gorge de Will Hughes de Palace lors d’une mêlée en seconde période à Old Trafford.

C’était le premier rouge consécutif de la carrière du Brésilien et cela le verra manquer des matchs à domicile et à l’extérieur contre Leeds, ainsi que la visite de Leicester City à Old Trafford.

Du côté positif, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid devrait être bien reposé pour le match aller des barrages de la Ligue Europa contre Barcelone le 16 février.

United menait 2-0 lorsque Casemiro a été expulsé, mais l’équipe d’Erik ten Hag a réussi à tenir le coup pour une victoire 2-1.

Ten Hag a admis par la suite que Casemiro avait «franchi la ligne», mais n’était pas satisfait de la cohérence car il pensait que certains joueurs de Palace avaient de la chance de rester.

“Casemiro a franchi la ligne, vous l’avez vu”, a-t-il déclaré. “Mais il protège notre joueur, le retient.

“Si Casemiro aurait dû être expulsé, beaucoup plus de joueurs auraient dû être expulsés.”