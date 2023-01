Casemiro brille dans la victoire de Man United en FA Cup contre Reading

MANCHESTER, Angleterre – Casemiro a marqué deux fois alors que Manchester United a réservé sa place au cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 3-1 sur Reading.

Après une première mi-temps durant laquelle Reading, 14e du Championnat, a frustré l’équipe d’Erik ten Hag, le milieu de terrain brésilien a inscrit un doublé en quatre minutes après la pause. Fred est sorti du banc pour marquer un troisième avec un coup intelligent après que l’attaquant de Reading Andy Carroll ait été expulsé pour avoir ramassé deux cartons jaunes.

Le score d’Amadou Mbengue a donné aux supporters itinérants de quoi se réjouir avec un but de consolation mais c’est United qui est dans le match nul au tour suivant.

Réaction rapide

1. Casemiro est la clé de Ten Hag

Si l’été s’était passé différemment, Frenkie de Jong aurait peut-être porté le maillot n°18 de United contre Reading et Casemiro aurait pu encore être au Real Madrid. Ten Hag, cependant, sera heureux que cela ait fonctionné comme il l’a fait.

Le milieu de terrain brésilien a transformé l’égalité contre Reading avec deux buts rapides en seconde période – le premier avec une finition intelligente de la passe d’Antony et le second avec un tir fouetté dans le coin depuis l’extérieur de la surface.

Casemiro n’est à Old Trafford que depuis quelques mois, mais il y a déjà un argument selon lequel il est le joueur le plus important de United. Personne d’autre dans l’équipe ne peut faire ce qu’il fait et il a atteint le point où il est presque irremplaçable. Sur les 21 matchs qu’il a commencés depuis son arrivée de Madrid, United n’en a perdu que deux, et il était évident à quel point il avait manqué lors de la défaite 3-2 à Arsenal.

Une place dans le top quatre et un trophée seraient un succès monumental pour Ten Hag lors de sa première saison, mais il a besoin de Casemiro – plus que quiconque – pour rester en forme. Après que Fred ait marqué le troisième but contre Reading, Casemiro a été rapidement remplacé pour sauver ses jambes.

Casemiro a marqué deux fois lors de la victoire de Manchester United contre Reading en FA Cup. Naomi Baker/Getty Images

2. Man United progresse mais l’équipe s’étire

Ten Hag laisse la porte ouverte à d’autres signatures avant la date limite de transfert de mardi, mais il est probable que ce sera son équipe d’ici la fin de la saison et cela semble déjà tendu. Le Néerlandais a choisi une équipe solide contre Reading – probablement plus forte que prévu étant donné que l’opposition était une équipe de milieu de tableau du championnat – mais un certain nombre d’absences signifiait qu’il y avait cinq jeunes sur le banc.

Avec Anthony Martial, Scott McTominay, Diogo Dalot, Luke Shaw et Jadon Sancho tous absents, l’équipe commence à paraître mince, ce qui est un problème lorsque United est le seul club anglais restant en quatre compétitions. C’est un signe des progrès réalisés sous Ten Hag qu’ils gagnent des matchs et progressent dans les compétitions, mais on peut se demander s’il a les ressources pour faire face à une liste de rencontres aussi encombrée.

United a huit matchs en février, à commencer mercredi par le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Nottingham Forest. Le cinquième tour de la FA Cup est prévu pour le 1er mars, mais avant cela, Ten Hag doit faire face à cinq matchs de Premier League, un match nul en Ligue Europa contre Barcelone et, potentiellement, la finale de la Coupe Carabao. C’est une tâche colossale lorsque les blessures commencent à s’accumuler.

3. Lecture manquée dans les moments clés

Le manager de Reading Paul Ince, autrefois milieu de terrain de United, ne sera pas arrivé à Old Trafford en s’attendant à repartir avec beaucoup, mais il pourrait revenir quelques instants en arrière et penser que le résultat aurait pu être différent.

Son équipe a bien défendu pendant une grande partie de la première mi-temps et juste avant la pause, David de Gea a dû être vigilant pour bloquer un effort de Junior Hoilett. Il fallait vraiment y aller pour donner à Reading une chance d’obtenir un résultat.

Le carton rouge ridicule de Carroll alors que le score était déjà de 2-0 a donné aux visiteurs une montagne à gravir, mais lorsque Mbengue a marqué sur un coup franc pour le porter à 3-1, Reading était en tête et Ince était furieux sur la ligne de touche lors d’une contre-attaque rapide. , qui aurait dû se terminer par un autre but, a fait long feu.

Vous devez tenter votre chance si vous voulez bouleverser la coupe et que Reading n’a pas profité du leur. Un autre jour, cela aurait pu être un match plus nerveux pour United.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Casemiro, MF, Manchester United : Il n’est pas dans l’équipe pour marquer des buts, mais deux en quatre minutes ont remporté le match nul contre Reading après une première mi-temps serrée.

Antony, FW, Manchester United : Le Brésilien a été critiqué pour être trop prévisible depuis son transfert estival de l’Ajax, mais c’est sa merveilleuse passe qui a créé le premier but de Casemiro.

Tom Holmes, DF, lecture : Bien défendu, en particulier en première mi-temps, se jetant devant tout alors que United cherchait le premier but.

PIRE

Andy Carroll, FW, lecture : L’attaquant vétéran a chargé pendant la majeure partie du match, semblant désespéré d’être expulsé et l’arbitre Darren England lui a finalement donné un deuxième carton jaune pour un défi tardif sur Casemiro.

Tyrell Malacia, DF, Man United : Le jeune arrière latéral a été renfloué avec De Gea lorsque son erreur a offert une chance à Hoilett avec le score à 0-0.

Tom Ince, MF, lecture : Le fils du manager Paul a déjà été pressenti pour le sommet mais il a eu peu d’impact sur le match.

Faits saillants et moments marquants

Y a-t-il un meilleur milieu de terrain défensif dans le monde en ce moment ? Avec Casemiro aux commandes du terrain et marquer deux fois (y compris ce tir dévié de loin), difficile de discuter pour quelqu’un d’autre.

CASEMIRO DE LOIN POUR SON SECOND BUT 😱 pic.twitter.com/O5nLQD9Ml1 — ESPN FC (@ESPNFC) 28 janvier 2023

Le troisième de United dans la soirée était un film effronté et une finition de Fred.

CETTE FINITION DE FRED ⚡ pic.twitter.com/CajEFA4cXu — ESPN FC (@ESPNFC) 28 janvier 2023

Je ne sais pas si c’était censé être une passe arrière dans la surface, mais les fidèles d’Old Trafford l’accepteront.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, sur Casemiro : “Il a fait ce pour quoi il a été amené, c’est un joueur phénoménal. Vous ne gagnez pas ce qu’il a gagné sans être un joueur de haut niveau … Il a amélioré l’équipe, le moral et les performances.”

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, sur Casemiro : “Nous savons que c’est un grand joueur. [Real] Le milieu de terrain madrilène avec [Toni] Kroos et [Luka] Modric c’était super. Je pense qu’il est capable, tu vois offensivement il a un rôle et il s’amuse. Ce que j’aime, c’est le football dynamique avec des variations, de nombreux changements de position.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Casemiro n’a pas pu terminer le tour du chapeau, qui aurait été le premier de sa carrière. Le dernier joueur de Manchester United à en marquer trois dans un match est toujours Cristiano Ronaldo (avril 2022 contre Norwich).

– Marcus Rashford n’a pas pu devenir le premier joueur de l’histoire de Manchester United à marquer en 10 matchs consécutifs. La décision du VAR d’annuler son but potentiel en première mi-temps est la troisième contre United cette saison dans toutes les compétitions. La seule équipe de Premier League avec plus est Nottingham Forest (4).

Suivant

Manchester United : Une multitude de jeux dans toutes sortes de compétitions créeront un mois de février chargé. Ils accueillent Nottingham Forest lors du match retour des demi-finales de la Coupe Carabao mercredi prochain, avec un avantage d’un but. Puis trois matchs de Premier League (Crystal Palace, Leeds United deux fois) sur huit jours. Et alors? Un déplacement à Barcelone le 16 février lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Lecture: Avec leur course en FA Cup maintenant terminée, revenons à essayer de gravir les échelons du championnat. Ils accueillent Watford le 4 février.