Casemiro manquera le match de Premier League de Manchester United contre Sheffield United samedi après avoir été conseillé par le club de rester au Brésil pour poursuivre sa convalescence suite à un problème à la cheville.

Le milieu de terrain s’est blessé vendredi lors du match nul 1-1 du Brésil contre le Venezuela, mais a été déclaré suffisamment en forme pour jouer 90 minutes lors de la défaite 2-0 contre l’Uruguay mardi.

Casemiro devait initialement revenir à United jeudi, mais le club lui a conseillé de rester au Brésil pour faciliter sa convalescence et manquera le voyage à Bramall Lane samedi.

Il devrait revenir à Carrington au début de la semaine prochaine, même s’il manquera également le choc de la Ligue des champions contre le FC Copenhague à Old Trafford mardi en raison d’une suspension suite à son carton rouge lors de la défaite 3-2 contre Galatasaray.

Casemiro a débuté les huit matches de Manchester United en championnat cette année Getty

United a décrit la blessure du joueur de 31 ans comme un « petit problème » et on espère qu’il sera apte pour le derby de Manchester contre ses voisins de Manchester City à Old Trafford le 29 octobre.

Le manager Erik ten Hag espère pouvoir disposer de l’arrière gauche Sergio Reguilón pour le déplacement à Sheffield United après que l’Espagnol ait raté les quatre derniers matchs en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Reguilon, prêté par Tottenham, s’est entraîné avec l’équipe à Carrington jeudi aux côtés de Sofyan Amrabat, qui a raté les matches du Maroc contre le Libéria et la Côte d’Ivoire lors de la trêve internationale.

Raphaël Varane reste incertain après avoir raté la victoire spectaculaire de United contre Brentford.

Les absents de longue date Lisandro Martínez, Luke Shaw et Tyrell Malacia sont toujours absents tandis que Jadon Sancho reste sur un programme d’entraînement individuel et indisponible pour la sélection.