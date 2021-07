Un groupe de militants pro-censure a déposé des sacs mortuaires devant le bureau de Facebook à Washington, DC, affirmant que la « désinformation » sur la plateforme « tue ». Comme l’administration Biden, ils veulent que Facebook censure les sceptiques de Covid.

Mercredi, des sacs mortuaires bleus bordaient le trottoir devant le bureau de Facebook à Washington, DC, chacun portant un autocollant représentant le logo « pouce levé » de Facebook et le texte « la désinfo tue ». La manifestation a été organisée par un groupe qui s’appelait The Real Facebook Oversight Board (RFOB), qui a été lancé en réponse à l’établissement par Facebook d’un organisme soi-disant neutre. « conseil de surveillance » en 2018 pour guider les politiques de modération et de censure des contenus de l’entreprise.

HAPPING NOW : Devant le QG de Facebook à Washington DC 👀 Des sacs mortuaires bordent la rue. La désinformation sur Facebook tue. pic.twitter.com/GsKHkVPE2b – Le vrai conseil de surveillance de Facebook (@FBoversight) 28 juillet 2021

Composé de journalistes, d’activistes de gauche et de défenseurs de la censure comme Jonathan Greenblatt de l’Anti-Defamation League, le RFOB souhaite que Facebook soit encore plus agressif dans sa lutte contre ce qu’il appelle « désinformation » et « le risque immédiat pour la démocratie américaine ».

La manifestation de mercredi a coïncidé avec la publication par la RFOB d’un rapport exigeant que Facebook désactive l’engagement des publications sur le contenu de « superdiffuseurs de désinformation éprouvés » – 12 comptes qui, selon le Center for Countering Digital Hate, un autre groupe d’activistes, sont à l’origine de près des deux tiers de tout le contenu anti-vaccin sur la plate-forme. L’administration Biden a également cité ces mêmes 12 comptes et s’être entendu avec Facebook pour faire censurer leurs publications.

Cependant, le RFOB va plus loin, avec son rapport exigeant la censure des publications de Fox News et de quatre experts conservateurs – Ben Shapiro, Sean Hannity, Franklin Graham et Dan Bongino – pour « désinformation » et « discours de haine ». Parmi les articles cités en exemple, citons Bongino critiquant l’athlète olympique Gwen Berry pour « chapeau[ing] Amérique » (« désinformation et discours de haine »), et Shapiro louant les parents opposés à l’enseignement de la théorie critique de la race dans les écoles (« désinformation »).





Le rapport s’est terminé par plusieurs pages d’analyse de Media Matters, un groupe d’activistes de gauche, appelant à une censure accrue des publications et des vidéos pro-Donald Trump sur Facebook.

Facebook n’est pas opposé à la censure supposée « désinformation, » et supprime déjà les messages qu’il prétend promouvoir « la désinformation sur les vaccins COVID-19 ». La plate-forme dispose également d’un personnel dédié qui élimine les soi-disant « réseaux complotistes », déploie l’intelligence artificielle pour lutter « discours de haine » et maintient son interdiction de l’ancien président Trump sur « la sécurité publique » terrains.

Rien si ce n’est cohérent, le RFOB a déclaré qu’ils se lanceraient dans des cascades bon marché et, voilà, ils font exactement cela. Voici la vérité sur les étapes, pas les cascades, que nous prenons pour résoudre ce grave problème. https://t.co/5znmP22YeR – Andy Stone (@andymstone) 28 juillet 2021

Néanmoins, la société estime que le RFOB en demande trop, et le porte-parole Andy Stone a accusé les manifestants de sacs mortuaires de s’être engagés dans « cascades bon marché ».

