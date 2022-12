“Casablanca” et le roman du réfugié

Rassemblez les suspects inhabituels. “Casablanca” a eu 80 ans, et le plus estimé de tous les classiques hollywoodiens entre dans ses années octogénaires avec une nouvelle sortie DVD ultra-haute définition. Il y a aussi, en ce moment à New York, une nouvelle exposition attrayante d’artefacts « Casablanca », même si vous ne la trouverez pas au MoMA ou au Musée de l’image en mouvement. De tous les joints de toutes les villes du monde, les reliques de ce parangon du système des studios hollywoodiens se sont retrouvées dans… un musée d’art moderne allemand et autrichien. Ce serait le Nouvelle Galerie, conçu par le baron des cosmétiques Ronald S. Lauder et le marchand d’art Serge Sabarsky (1912-1996), qui a ouvert ses portes en 2001 dans un ancien manoir Vanderbilt à un coin privilégié de la Cinquième Avenue. Il célèbre ses 20 premières années avec une vitrine de la propre collection de son fondateur survivant : non seulement des bijoux de la Mitteleuropa moderne, mais aussi des sculptures anciennes, des sabres médiévaux et des reliquaires, et des curiosités étincelantes provenant de cabinets de curiosités de la Renaissance. Les moins attendus sont plus de cinq douzaines d’affiches, de cartes de lobby, d’accessoires et de documents de presse du film préféré du collectionneur, qu’il rapporte avoir vu “au moins 25 à 30 fois” – et dont il a acheté des souvenirs avec une avidité de renard.

Image Des armures médiévales de la collection personnelle de Lauder sont également exposées. Le crédit… Vincent Tullo pour le New York Times

“The Ronald S. Lauder Collection” a eu sa grande ouverture le soir des élections de mi-mandat de novembre – dont le résultat, soit dit en passant, Lauder a peut-être influencé de manière décisive, ayant dépensé des millions en procès et en publicité de campagne pour les républicains à New York, où le GOP renversé quatre sièges au Congrès. (Parmi ses causes motrices figurent le crime, les impôts et un projet de parc éolien au large du littoral des Hamptons.) Le rez-de-chaussée de la Galerie et, certainement, les quelque 500 objets ici n’ont pas une suggestion extérieure de barbarie. Au contraire, ses salles de babioles princières sont plutôt sursaturées, comme si Lauder ne savait pas où s’arrêter ; les dessins d’Egon Schiele sont suspendus au ciel, essentiellement invisibles, et des vitrines rembourrées ont induit en moi le sentiment nouveau de la fatigue de l’ivoire.

Point d’orgue inattendu, la galerie « Casablanca », la plus petite et la plus dense du salon, s’inscrit à sa manière dans une institution consacrée au génie centre-européen et aux héritages américains. Ses murs sont couverts d’images floues d’Humphrey Bogart et d’Ingrid Bergman, et d’affiches imprimées et peintes. (“Ils ont rendez-vous avec le destin à… CASABLANCA”, lit-on sur une affiche manuscrite de 1942, le titre or étincelant.) retour au purgatoire louche du Rick’s Café Américain, où le fringant héros de la Résistance Victor Laszlo (Paul Henreid) recueille des renseignements, et le Capitaine Renault (Claude Rains), charmant et corrompu, jauge les plus beaux exilés.