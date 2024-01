Casa Vicens, d’Antoni Gaudí

En 1883, un jeune architecte barcelonais accepte deux commandes. L’une consistait à construire une maison d’été pour un agent de change, juste à l’extérieur de la ville ; l’autre devait reprendre la construction d’une église gothique. Ce dernier deviendra le bâtiment le plus visité d’Espagne, la monstrueusement brillante Sagrada Família, dont le fervent catholique Antoni Gaudí sera obsédé jusqu’à ce qu’il se fasse renverser par un tramway en 1926.

L’autre projet, la Casa Vicens, est également assez impressionnant. Considéré comme le premier chef-d’œuvre de Gaudí, il s’agit de l’œuvre d’un jeune architecte pétillant d’invention mais qui tâtonne toujours vers le style qui deviendra plus tard le sien : des bâtiments organiques, ondulants et extraterrestres qui ont complètement miné les idées sur ce que pourrait être l’architecture et qui hantent les hallucinations des machines. 140 ans plus tard.

La Casa Vicens est éclectique à l’extrême, s’appuyant sur une tradition orientaliste et les motifs de l’Espagne mauresque ainsi que sur des éléments de l’esthétisme et des arts et métiers britanniques, de la langue vernaculaire urbaine néo-gothique de Barcelone – et même du proto-Art déco un demi-siècle avant son apparition. . Il s’agit également d’une œuvre fondamentale du mouvement typiquement barcelonais connu sous le nom de Modernisme, l’exubérant Art nouveau catalan. Mais plus que tout, le style s’inspire des formes naturelles.

« Rien n’est inventé », écrivait Gaudí, « car tout est d’abord écrit dans la nature ». Les œillets qu’il a découverts sur le site sont représentés partout depuis les grilles en fer de la maison jusqu’à ses tuiles peintes. Il y a des palmiers et des vrilles et, dans l’architecture, l’inspiration des grottes de sel et de la géologie.

L’extérieur de couleur bonbon est d’un ornement éblouissant © David Cardelus/Casa Vicens Gaudí, Barcelone

Ses couleurs acidulées, ses ornements géométriques éblouissants, ses carreaux en damier et ses ferronneries finement ouvragées le rendent irréel, une sorte de château de conte de fées hybride et de maison de sorcière. Lorsqu’il fut construit pour l’ami de Gaudí, Manuel Vicens i Montaner, entouré d’un grand jardin, le quartier de Gràcia était une banlieue verte. Maintenant complètement intégrée à la ville, la maison semble peut-être encore plus étrange, une bizarrerie remarquable du plus haut niveau.

Si l’extérieur est excentrique, les intérieurs sont fous. Cacophonie de couleurs, de fresques, de matériaux et de motifs, chaque pièce dégage une atmosphère distinctive et tout à fait originale, même si l’effet général est légèrement nauséabond, une surcharge sensuelle même pour quelqu’un comme moi qui a beaucoup de temps pour l’hyperactivité vive de Gaudí.

Les points forts sont le fumoir aux voûtes mauves, dont le plafond est une ruche criarde et dégoulinante ; la terrasse grillagée, dont les volets géométriques semblent étrangement contemporains ; la salle à manger lourdement peinte et le toit, avec son horizon de jouets composé de dômes, de cheminées et de ferronnerie végétale.

La terrasse, protégée par des volets géométriques © Pol Viladoms/Casa Vicens Gaudí, Barcelone La salle à manger élaborée © David Cardelus/Casa Vicens Gaudí, Barcelone

On a demandé à Gaudí d’agrandir la maison dans les années 1920, mais il s’était alors consacré uniquement à la Sagrada Família et a confié la commande à l’un de ses acolytes, Joan Baptista Serra de Martínez. Lorsque le bâtiment a été repensé pour accueillir un musée – ouvert en 2017 – ce sont les parties les plus récentes qui ont été appropriées ainsi que l’ancien sous-sol, abritant désormais une boutique raffinée.

Les architectes Martínez Lapeña-Torres ont fait un travail remarquable, les nouvelles sections étant sobres et l’ancienne maison restaurée dans des couleurs encore plus criardes qu’auparavant.

Évitez les files d’attente à la Sagrada Família et commencez ici.

casavicens.org

