CASA of McHenry County offre des cadeaux à 195 enfants en famille d’accueil – Shaw Local

Les défenseurs bénévoles de CASA du comté de McHenry ont fait don de cadeaux à 195 enfants en famille d’accueil à l’approche de Noël.

Chaque enfant a rempli une liste de souhaits avec trois “besoins” et trois “désirs”, qui comprenaient des détails tels que la couleur préférée de l’enfant, son équipe sportive et sa pointure. Les donateurs ont acheté les six articles sur la liste de chaque enfant et les bénévoles de CASA ont livré les cadeaux à chaque enfant.

Les bénévoles de CASA sont affectés à un seul cas impliquant des enfants qui ont subi des abus ou de la négligence, selon un communiqué de presse. Le bénévole apprend à connaître l’enfant et défend ses besoins par le biais d’un rapport au tribunal de la jeunesse. L’avocat est souvent le seul adulte constant dans la vie de l’enfant tout au long de l’affaire.

Les personnes intéressées peuvent assister à la prochaine séance d’information à 19 h les 21 février, 22 mars et 13 avril sur Zoom. L’inscription peut être complétée à casamchenrycounty.org/nextsteps.