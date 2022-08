CASA Kane County signale un besoin urgent de plus de bénévoles – Shaw Local

GENÈVE – Des avocats spéciaux nommés par le tribunal Le comté de Kane recherche de toute urgence plus de personnes prêtes à être bénévoles au nom des enfants maltraités et négligés, a annoncé l’agence dans un communiqué de presse.

CASA Kane County est un GAL unique – programme de tuteur ad litem – ce qui signifie que des bénévoles sont nommés officiers de justice et que les juges comptent beaucoup sur eux pour agir dans l’affaire judiciaire au nom d’un enfant.

Le comté de CASA Kane a connu la même tendance à la baisse du nombre de bénévoles que les CASA nationaux et de l’Illinois, ainsi que de nombreux autres organismes nationaux à but non lucratif, citant la pandémie comme raison d’avoir abandonné ou de rester à l’écart, indique le communiqué.

Le directeur exécutif du comté de CASA Kane, Jim Di Ciaula, a déclaré qu’une augmentation spectaculaire des cas de maltraitance d’enfants que l’agence a commencé à voir pendant la pandémie ne montre aucun signe de ralentissement.

“CASA a connu une augmentation de 217% des cas depuis le début de la pandémie”, a déclaré Di Ciaula dans le communiqué. “Pour la première fois dans l’histoire, nous avons un niveau record d’enfants en attente d’un volontaire CASA/GAL.”

En 2019, CASA a servi 332 enfants ; en 2020, 431 enfants ; 572 en 2021 ; et 561 enfants cette année à la mi-juillet, selon les statistiques de l’agence.

Il est prévu que CASA Kane County servira plus de 600 enfants cette année, indique le communiqué.

En attendant que davantage de bénévoles acceptent d’être formés, les superviseurs des avocats du personnel couvrent ces enfants afin que CASA puisse continuer à servir tous les cas, a déclaré Di Ciaula dans le communiqué.

“Par conséquent, CASA doit recruter de manière agressive des bénévoles sur une base continue pour pouvoir continuer à suivre les chiffres”, a-t-il déclaré dans le communiqué. «Même si nous traitons tous les cas d’enfants maltraités ou négligés provenant du comté de Kane, plus de 40% des enfants servis sont placés chez des parents, des foyers d’accueil ou des établissements résidentiels de groupe dans et autour de l’Illinois.»

Le département des services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a informé la CASA et le bureau du procureur de l’État du comté de Kane qu’ils prévoient que les chiffres continueront d’augmenter pendant un certain temps, tout comme les zones de service en pleine croissance », a déclaré Di Ciaula dans le communiqué.

Le juge en chef Clint Hull a mis le travail de CASA en perspective, écrivant récemment qu’un cas de maltraitance ou de négligence envers un enfant “prendrait en moyenne 18 mois, avec un coût estimé à 36 000 $ par cas”.

Pour 2021, 198 affaires ont été déposées, le coût total du programme de tuteur ad litem étant estimé à 7,13 millions de dollars.

“Si CASA n’existait pas dans le comté de Kane, nous serions obligés de travailler ensemble pour trouver un moyen de nommer des GAL, mais de réduire considérablement le temps que le GAL consacre à l’affaire afin de réduire nos dépenses”, a écrit Hull.

“Cela, bien sûr, serait préjudiciable aux enfants, à la famille et au système judiciaire.”

Le coût annuel du recrutement, de la formation, de la supervision et de la gestion d’un bénévole CASA/GAL – en plus de fournir les frais accessoires et les éléments essentiels à la vie d’un jeune – est de 5 000 $ par enfant en famille d’accueil. Mais des dons aussi petits que 25 dollars peuvent fournir un ensemble de soins d’hygiène à un jeune adoptif, indique le communiqué.

La durée moyenne de chaque affaire est de un à trois ans.

La recherche prouve que le plaidoyer de CASA fonctionne, car des études montrent que les enfants qui ont été affectés à des bénévoles de CASA sont beaucoup moins susceptibles de passer du temps en famille d’accueil à long terme, indique le communiqué.

Un enfant avec un bénévole CASA est également plus susceptible de réussir à l’école, d’avoir une meilleure conduite et est également plus susceptible de trouver un foyer permanent.

Les enfants avec un bénévole CASA ont un meilleur accès aux médecins, dentistes et autres professionnels de la santé médicale et mentale pour leur bien-être continu, indique le communiqué.

Pour les enfants dont le passé a été chaotique et dont l’avenir est incertain, le bénévole CASA est souvent la présence la plus constante et la plus intéressée dans leur vie.

“CASA Kane County est là pour rappeler à la communauté qu’il faut un village pour élever un enfant – plus que jamais”, a déclaré Di Ciaula dans le communiqué. “Alors que l’école commence, les cas vont encore augmenter, car les yeux seront à nouveau sur nos enfants.”

Les bénévoles viennent de tous les horizons et sont âgés de 21 ans et plus. Ils n’ont besoin d’aucune formation préalable, car CASA forme et soutient les volontaires, indique le communiqué.

“Nous commençons à encourager les couples, les collègues, les amis et les membres de la famille à partager cette expérience ensemble dans un système de jumelage”, a déclaré Di Ciaula dans le communiqué. « Être une CASA est une façon unique d’aimer les enfants et notre communauté dans son ensemble. Nos bénévoles sont parmi les plus respectés de la communauté.

Pour en savoir plus sur le bénévolat de CASA, visitez www.casakanecounty.org ou appelez le 630-232-4484.