CASA Kane County accueillera l’événement du 35e anniversaire – Shaw Local

GENÈVE – CASA Kane County accueillera un 35e anniversaire et la grande réouverture de l’événement Grow a Healthy Child Garden avec une coupure de ruban de 17 h à 18 h le 19 juillet derrière le palais de justice au 100 S. Third St., Genève, ont annoncé les responsables dans un communiqué de presse.

Cette coupe de ruban célébrera les 35 ans de plaidoyer et de service de CASA Kane County pour les enfants en famille d’accueil. Le public est invité et des douceurs sucrées seront offertes.

CASA, une organisation à but non lucratif, forme et supervise des avocats spéciaux nommés par le tribunal qui se portent volontaires au nom de l’intérêt supérieur des enfants victimes de maltraitance et de négligence.

L’an dernier, plus de 200 bénévoles ont servi plus de 600 enfants dans tout le comté de Kane.

L’automne dernier, un accident impliquant une voiture a endommagé le jardin, entraînant notamment le déplacement de la statue de la petite fille. Les réparations de la statue sont presque terminées.

La statue de la petite fille a été endommagée l’automne dernier mais a maintenant été réparée et retournée au Grow a Healthy Child Garden, situé à l’arrière du palais de justice du comté de Kane, 100 S. Third St., Genève. CASA organise un événement du 35e anniversaire avec une coupe de ruban le 19 juillet au jardin. (Photo fournie par CASA Kane County)

Cela coïncidera avec un nouvel événement de collecte de sacs à dos pour les rats de bibliothèque pour les bénévoles de CASA/GAL. Les bénévoles de CASA recevront des fournitures de rentrée scolaire pour leur enfant en CASA/famille d’accueil.

Parent Petroleum, un partisan de CASA, a lancé le programme Backpacks for Bookworms et collectera des fournitures de sacs à dos dans leurs stations-service Pride dans le comté de Kane jusqu’au 10 juillet, selon le communiqué.

Les stations-service Pride qui collecteront les fournitures de sac à dos sont au 1166 E. State St., Genève; 1505 Lincoln Highway, Saint-Charles; 200 N. Randall Road, Batavia ; 1905 Franciscan Way, West Chicago; 1395, chemin Butterfield, Aurore.

Toutes les fournitures doivent être neuves. Les articles nécessaires sont les sacs à dos eux-mêmes, les crayons, les cahiers, les marqueurs, les chemises et les crayons.

L’ACSA demande également à ses partisans de faire un don de 35 $ en l’honneur des 35 ans de l’agence ou de devenir des donateurs réguliers de 35 $ par mois.

Un don de 35 $ par mois assurera la durabilité en soutenant chaque enfant placé en famille d’accueil avec les éléments essentiels dont il a besoin, ainsi qu’un bénévole CASA de confiance, jusqu’à ce qu’un foyer permanent sûr soit trouvé, selon le communiqué.

Un don mensuel permet à CASA de compter sur un financement constant.

Des dons de 35 $ pour reconnaître 35 ans comme un don unique ou mensuel peut le faire ici.

CASA recherche également des bénévoles. Plus d’informations sont disponibles en ligne sur www.casakanecounty.org ou en appelant le 630-232-4484.