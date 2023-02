CASA Kane County accueillera la célébration annuelle des champions des enfants le mois prochain – Shaw Local

CASA Kane County accueillera la célébration annuelle des champions des enfants le samedi 4 mars au Q Center, 1405 S 5th Ave. à St. Charles.

Selon un communiqué de presse, le thème de cette année est “Soyez le phare dans la tempête d’un enfant”.

« Nous croyons que chaque individu a le pouvoir de faire briller la lumière dans l’obscurité pour les enfants de notre communauté qui ont été maltraités et négligés. Chacun de nous, à sa manière, a la capacité extraordinaire de Changer l’histoire d’un enfant ™ », a déclaré Jim Di Ciaula, directeur exécutif de CASA Kane County, dans le communiqué.

L’événement comprendra des ventes aux enchères silencieuses et en direct, une grande tombola, un dîner officiel, des options de surclassement VIP, des photos professionnelles gratuites, des animations musicales et des danses sur la musique de Soda, indique le communiqué.

Les articles aux enchères comprennent plusieurs voyages, des billets pour une soirée de concert d’Andrea Bocelli avec dîner au Carmine’s, une “Rooftop Party” au Graceful Ordinary, un certain nombre d’expériences de golf, ainsi que des forfaits de nombreux établissements locaux, indique le communiqué.

Les billets gagnants de la grande tombola seront tirés au sort lors de l’événement. Les gagnants n’ont pas besoin d’être présents pour gagner.

Les billets de tombola peuvent être achetés pour 20 $ ou sept pour 100 $. Pour acheter des billets, appelez le 630-232-4484 ou visitez www.casakanecounty.org/childrens-champion-celebration/.

Les billets pour assister au gala coûtent 250 $ par personne et peuvent être achetés en appelant le numéro indiqué ci-dessus ou au : www.casakanecounty.org/childrens-championcelebration/.

CASA Kane County est une organisation à but non lucratif qui forme et supervise des bénévoles de l’avocat spécial nommé par le tribunal (CASA) qui défendent l’intérêt supérieur des enfants victimes de maltraitance et de négligence. L’année dernière, plus de 200 bénévoles de CASA ont servi plus de 600 enfants dans tout le comté de Kane. Pour plus d’informations, visitez www.casakanecounty.org.