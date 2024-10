Casa Gana / TOUCH Architecte

© Metipat Prommomate

Zone: 378 m²

378 m²



Année: 2023



2023



Photographies



Fabricants Marques avec des produits utilisés dans ce projet d’architecture Fabricants : Grohé , Forte Décoration , Formica , Infini , Lamitak , Accueil de la Saskatchewan , TOA , AUI , Watsaduniyom



Architectes principaux :



Setthakarn Yangderm, Parpis Leelaniramol



Description textuelle fournie par les architectes. Situé dans les environs sereins de Khao Yai, une destination touristique de banlieue renommée à seulement trois heures de route de Bangkok, ce site s’étend sur six cents wah carrés. Entouré par la nature et offrant une vue imprenable sur les imposantes collines, il constitue un emplacement idéal pour une villa de vacances pour échapper au chaos de la ville et un lieu de mariage pour des célébrations intimes, offrant une intimité dans une ambiance esthétique. En raison de l’élévation plus faible du chantier de construction par rapport à ses environs, les pierres souterraines doivent être retirées pour éviter le battage de pieux, les pierres étant réutilisées comme mur de soutènement pour le chantier de construction surélevé.

Diagramme de processus

Positionnée à l’extrémité du site pour maximiser l’avantage de la vue pittoresque et de l’intimité, la villa présente une façade solide pour se protéger des vues disgracieuses depuis la route. Les visiteurs sont guidés à travers une ouverture étroite vers une cour d’entrée principale sereine, créant une transition invitante vers l’espace intérieur relaxant. La villa de deux étages sert à la fois de lieu de villégiature et de lieu pour des événements tels que des mariages. L’espace de vie décloisonné du premier étage offre une vue panoramique grâce aux baies vitrées du côté ouest, se connectant parfaitement à une terrasse extérieure longitudinale et offrant des options flexibles pour diverses activités. Cette terrasse se connecte également à la piscine extérieure et à l’espace barbecue, avec accès à une douche extérieure surélevée via un escalier latéral.

Plan – Rez-de-chaussée

Les quartiers privés, comprenant deux chambres et des équipements extérieurs à l’étage supérieur, sont situés au nord et offrent une vue tranquille sur le jardin, notamment depuis une baignoire intérieure située dans la chambre principale. De plus, un espace de fête séparé avec deux chambres s’adresse aux familles et aux groupes de voyageurs. Accessible depuis les deux chambres, le toit-terrasse sert de retraite privée et de scène pour les cérémonies de mariage, visuellement reliée au jardin en contrebas. Un escalier extérieur mène à un raccourci vers ce toit qui se sépare d’un escalier intérieur. Il constitue également un parcours d’accueil pour les invités du mariage, car la lumière brille et se reflète sur la toile de béton.

Sections AA – BB

Étant donné que l’architecture remplit diverses fonctions à cet endroit, reflétant les caractéristiques de la ville et garantissant un entretien facile, des matériaux locaux sont utilisés. Concrètement, une technique de texture de plâtre pressée avec du sable grossier est appliquée sur l’ensemble du mur extérieur. Cette toile vierge convient non seulement à n’importe quel thème de la cérémonie de mariage grâce à sa couleur neutre, s’adaptant facilement à toutes sortes de décorations, mais fonctionne également comme écran de projection pour les films en plein air. De plus, des bois naturels sont utilisés pour renforcer le sentiment de détente, tandis que des éléments décoratifs noirs à l’intérieur de l’espace intérieur ajoutent une touche de luxe. De plus, des fenêtres en verre trempé sont installées pour offrir des vues panoramiques vers l’ouest, facilitant ainsi la connexion transparente entre les espaces intérieurs et extérieurs.