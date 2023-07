Casa Amor dans un dumping massif alors que six stars de Love Island sont expulsées de la villa dans le cadre du recouplage le plus dévastateur de tous les temps

CASA Amor verra un dumping massif choc se produire alors que six stars de Love Island sont chassées de la villa dans le recouplage le plus dévastateur de tous les temps.

Cette semaine est la semaine où Casa Amor et la villa se recoupleront, après des scènes dramatiques qui ont toutes commencé lorsque Ne-Yo a conduit les filles dans leur nouvelle villa.

Et The Sun peut révéler que ce sera le recouplage le plus dévastateur de tous les temps, avec des couples séparés partout.

Une source a expliqué: « Six insulaires ont été largués de l’île – c’était une hache massive. Tout le monde pleurait et c’était tellement tendu – personne ne pouvait deviner qui se recouplerait et qui reviendrait célibataire.

Ils ont poursuivi: « Ce sera un épisode à ne pas manquer – même Maya Jama a été choquée par certains des choix! »

Casa Amor n’a certainement pas été sans rebondissements cette série.

Avant que la villa d’origine ne se brise en deux, Catherine avait l’air solide comme un roc avec son partenaire Scott van der Sluis.

Mais juste un jour dans Casa Amor et il semble que le jeu soit terminé pour la romance naissante.

La masseuse Elom ne s’est pas trompée de pied dans sa poursuite de Catherine, et sa conversation douce a porté ses fruits car il a eu un baiser passionné après avoir été nourri avec une cerise.

Pendant ce temps, Ella s’est rapprochée du nouveau garçon Ouzy, malgré sa fermeture avec Tyrique.

Le frère de Tyrique a critiqué Ella pour s’être blotti contre Ouzy dans son lit et a qualifié son frère de « saint ».

Ella et Ouzy ont eu une conversation coquette, car Ella a révélé qu’il avait promis de l’emmener à des rendez-vous après s’être croisés.

Mais le frère de Tyrique n’est pas impressionné, comme il l’a dit : « Ty étant un saint. Qu’est-ce que je vous dis les gars? Mec, vous n’aviez aucune foi en mon boyo homme Je peux dire.

«Il a été un saint absolu et regardez comment il est traité en retour.

« Ella se blottit contre Ouzy dans son lit. Yo ma poitrine, ma poitrine.

Il a ajouté: « Ella ne veut pas vraiment d’Ouzy cependant homme elle fait ça juste parce qu’elle pense que Ty est Ty dans l’autre villa.

