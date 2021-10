Cas majeurs et pourquoi ils sont importants

Le nouveau mandat de la Cour suprême commence la semaine prochaine, mais ses détracteurs sont déjà furieux.

Pour la première fois en 19 mois de pandémie de Covid, les plaidoiries orales se feront en personne plutôt que virtuellement.

Les neuf juges examineront des affaires cruciales qui abordent certaines des questions les plus controversées de la politique américaine – y compris la religion, les armes à feu et l’avortement – avec beaucoup de espace laissé sur le calendrier. Mais les drames judiciaires de ce terme peuvent être égalés ou même éclipsés par plusieurs pressions extérieures auxquelles l’institution est confrontée.

Voici quelques-unes des grandes affaires que les juges entendront :

Le tribunal, empilé 6-3 avec des juges choisis par les présidents républicains, a déjà déclenché une tempête de feu des semaines plus tôt, lorsqu’une simple majorité de cinq juges a refusé d’empêcher l’entrée en vigueur d’une loi stricte sur l’avortement au Texas.

Cette décision, motivée par des motifs procéduraux dans un ordre d’un paragraphe via le soi-disant dossier fantôme, a suscité de vives condamnations, notamment de la part du président Joe Biden, qui avait déjà mandaté un groupe d’experts pour étudier d’éventuelles réformes de la cour.

Avec l’érosion du soutien du public – un sondage Gallup réalisé juste après la décision du Texas a montré que le tribunal taux d’approbation tombant à son plus bas niveau jamais enregistré — certains juges ces dernières semaines ont pris la parole pour leur propre défense.

Le juge libéral Stephen Breyer a soutenu dans un nouveau livre et en entretiens que la philosophie judiciaire d’un juge l’emporte sur l’association politique partisane.

Le juge de 83 ans, le membre le plus âgé du tribunal, a également résisté aux pressions de la gauche pour qu’il démissionne et permette à Biden de nommer un remplaçant libéral avant la mi-mandat de 2022, lorsque les démocrates risquent de perdre leur mince majorité au Sénat.

Dans un discours récent, le juge conservateur Clarence Thomas a dénoncé les médias pour avoir suggéré que les juges « vont toujours droit à [their] Préférence personnelle. »

Et la juge Amy Coney Barrett, la plus récente addition à la magistrature et la troisième nomination conservatrice de l’ancien président Donald Trump, a carrément déclaré récemment que « cette cour n’est pas composée d’un tas de hacks partisans. »

Tout le monde n’est pas convaincu.

« Je pense qu’ils sont inquiets que le chat soit sorti du sac », a déclaré Samuel Moyn, professeur à la Yale Law School qui donne un cours sur la réforme de la Cour suprême.

« De plus en plus, c’est un secret de polichinelle que les juges sont politiques comme le reste d’entre nous, et ils font des choix politiques », a déclaré Moyn.

Il a souligné la confirmation de Barrett comme principale source de carburant propulsant la dernière poussée de réformes.

En 2016, le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, R-Ky., a bloqué la nomination de Merrick Garland, le choix du président Barack Obama pour occuper le siège laissé vacant par le regretté juge conservateur Antonin Scalia, citant les élections de mi-mandat imminentes. Mais pendant la campagne présidentielle quatre ans plus tard, McConnell a précipité Trump choisir Barrett à travers le processus de confirmation, cimentant probablement une majorité conservatrice sur le terrain pendant des années.

Les autres personnes nommées par Barrett et Trump, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, se sont rangées du côté de la majorité des 5-4 en refusant de bloquer la loi du Texas interdisant la plupart des avortements après six semaines de gestation, un moment où de nombreuses femmes n’ont pas encore découvert qu’elles étaient enceintes. . Le juge en chef John Roberts a rejoint les trois libéraux – Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan – en minorité.

Cette décision a été rendue via le dossier fantôme, où le tribunal peut rapidement rendre des jugements sur des demandes d’urgence sans entendre les arguments oraux et en fournissant beaucoup moins d’explications pour leur raisonnement. Les experts mettent en garde que le tribunal utilise ce rôle plus fréquemment pour trancher des questions d’importance, et qu’il les groupes religieux favorisés et le gouvernement fédéral lors de l’octroi des demandes en 2020.

La commission bipartite de Biden qui étudie les changements possibles à la Cour suprême s’est réunie pour la première fois en mai et devrait publier un rapport vers novembre, lorsque les plaidoiries orales battent leur plein.

Voici quelques-uns des cas les plus importants à surveiller qui figurent au calendrier du mandat 2021-22, qui commence lundi