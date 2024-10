Cas humain de virus du Nil occidental identifié à Haldimand-Norfolk

Portez des vêtements de couleur claire, une chemise à manches longues, un pantalon long et un chapeau pour sortir lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Réduisez votre temps passé à l’extérieur à l’aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Utilisez un insectifuge à l’extérieur. Choisissez un répulsif contenant du DEET ou d’autres ingrédients approuvés et lisez et suivez toujours les instructions sur l’étiquette.

Le bureau de santé affirme que les résidents devraient prendre les précautions suivantes pour se protéger et protéger leurs familles contre le virus du Nil occidental :

Le virus du Nil occidental se transmet aux humains par des moustiques infectés. L’activité virale culmine généralement à la fin de l’été, avec des cas signalés au cours des mois d’automne. On s’attend à ce que cela continue de présenter un risque jusqu’à ce que les températures descendent en dessous de zéro.

Retirez toute l’eau stagnante autour de votre propriété pour réduire les sites de reproduction des moustiques tels que les pots de fleurs, les pataugeoires et les vieux pneus.

Changez régulièrement l’eau des bains d’oiseaux et des gamelles pour animaux de compagnie.

Les chances de contracter le virus du Nil occidental par un moustique infecté sont faibles. Les symptômes apparaissent généralement entre deux et 15 jours après l’exposition à un moustique infecté.

De nombreuses personnes infectées par le virus ne présentent aucun symptôme, mais certaines peuvent présenter des symptômes pseudo-grippaux, tels que de la fièvre, des maux de tête, des courbatures et de la fatigue..

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli courent un risque plus élevé de subir des effets plus graves sur leur santé, tels qu’une méningite, une encéphalite et une paralysie flasque aiguë pouvant entraîner une hospitalisation.