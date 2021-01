Les autorités sanitaires de Floride ont rapporté avoir trouvé des preuves d’un cas d’une souche de coronavirus plus récente, apparemment plus contagieuse, qui a été observée pour la première fois en Angleterre.

L’affaire, annoncée par le Florida Health Department, fait suite à des rapports ces derniers jours sur un certain nombre de cas de la souche britannique au Colorado et en Californie.

Le cas de la Floride a été détecté chez un homme dans la vingtaine, sans antécédents de voyage récents.

Il a déclaré que ses experts travaillaient avec les Centers for Disease Control basés à Atlanta pour enquêter sur le cas.

Le département de la santé n’a pas donné plus de détails, tels que la divulgation de l’état de santé de l’homme ou la façon dont la souche a été détectée.

La Californie est devenue mercredi le deuxième État à confirmer un cas de la nouvelle souche virale.

L’annonce est intervenue 24 heures après la nouvelle du premier cas signalé de la variante dans le Colorado – chez un garde national qui avait été envoyé pour aider dans une maison de soins infirmiers aux prises avec une épidémie.

Les scientifiques britanniques pensent que la variante est plus contagieuse que les souches précédemment identifiées.

Les cas ont soulevé des questions sur la manière dont la version en circulation en Angleterre est arrivée aux États-Unis et s’il est trop tard pour l’arrêter maintenant, les experts de haut niveau affirmant qu’elle se répand probablement déjà ailleurs aux États-Unis.

Le département de la santé de Floride a également tweeté que les experts prévoient peu ou pas d’impact sur l’efficacité des vaccinations COVID-19 déployées dans un État aux prises avec une demande écrasante de vaccins de la part de sa grande population de personnes âgées.

Les responsables de l’État ont signalé jeudi la plus forte augmentation quotidienne de cas de COVID-19 jamais détectée en Floride. Le ministère de la Santé de l’État a signalé 17 192 nouveaux cas et 133 nouveaux décès, portant le bilan à 21 857.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les personnes de 65 ans et plus – plus de 4 millions des 21 millions d’habitants de Floride – auraient la priorité sur les travailleurs essentiels pour recevoir le vaccin. Mais les hôpitaux et les services de santé ont du mal à répondre à la demande.

Certaines personnes ont campé toute la nuit à l’extérieur des sites de vaccination, ce qui a amené certains hôpitaux à faire une pause pour planifier d’autres injections.

DeSantis a imploré la patience, affirmant que les stocks de vaccins sont encore limités. Mais le haut responsable de l’État chargé de superviser la distribution des vaccins a également reconnu que les systèmes mis en place pour la distribution des vaccins dans l’État «ne sont pas à la hauteur».

Jared Moskowitz, directeur de la Division de la gestion des urgences de Floride, a déclaré dans une interview accordée à Orlando Sentinel que l’État avait dirigé la distribution d’environ 700000 dosages du vaccin, mais seulement environ un quart de ceux-ci ont été utilisés jusqu’à présent.

«Cela me dit qu’il y a des vaccins dans des congélateurs… nous voulons que tous nos partenaires sachent que c’est leur travail de faire sortir le vaccin», a déclaré Moskowitz.

Moskowitz a également exprimé sa frustration avec le gouvernement fédéral pour l’envoi d’informations limitées sur la quantité de doses qui seront envoyées, ce qui a compliqué la planification de l’État.