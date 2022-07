Cas de virus de Marburg confirmés au Ghana après la mort de deux hommes | Nouvelles du monde

Deux cas du virus mortel et hautement contagieux de Marburg ont été confirmés au Ghana.

Le service de santé du pays a déclaré qu’un laboratoire avait renvoyé les résultats positifs de deux hommes, âgés de 26 et 51 ans, décédés le mois dernier.

Les autorités isolent les contacts du défunt et jusqu’à présent, aucun n’a développé de symptômes.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que la maladie a un taux de mortalité moyen de 50% chez l’homme et provoque une fièvre hémorragique virale sévère.

Il est transmis par les chauves-souris frugivores et se propage parmi les humains via les fluides corporels et le contact avec des matériaux tels que la literie et les vêtements.

Ce n’est que la deuxième épidémie de Marburg en Afrique de l’Ouest. Le premier cas dans la région a été détecté l’année dernière en Guinée et aucun autre cas n’a été identifié.

Il y a eu une douzaine d’épidémies depuis 1967, principalement en Afrique australe et orientale.

“Les autorités sanitaires (ghanéennes) ont réagi rapidement, prenant une longueur d’avance pour se préparer à une éventuelle épidémie”, a déclaré Matshidiso Moeti, chef de l’OMS pour l’Afrique.

“C’est bien car sans action immédiate et décisive, Marburg peut facilement devenir incontrôlable.”

Le virus de Marburg commence soudainement avec des symptômes tels qu’une forte fièvre, des maux de tête sévères et des douleurs musculaires.

Selon l’OMS, “une diarrhée aqueuse sévère, des douleurs et des crampes abdominales, des nausées et des vomissements peuvent commencer le troisième jour”, suivis de “manifestations hémorragiques graves” entre le cinquième et le septième jour, pouvant inclure des saignements du nez, des gencives et du vagin.

La mort survient le plus souvent le huitième ou le neuvième jour après les symptômes, à la suite d’une grave perte de sang et d’un choc.

Des médicaments et des thérapies immunitaires pour traiter Marburg sont en cours de développement, mais il n’existe pas encore de vaccin, bien qu’une réhydratation et un traitement précoces des symptômes puissent améliorer les chances de survie.