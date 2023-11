Cas de tuberculose découvert au sein de la communauté UMass Boston

Les responsables de la santé procèdent à la recherche des contacts après qu’un cas actif de tuberculose a été identifié chez un patient associé à l’Université du Massachusetts à Boston. La Commission de la santé publique de Boston a déclaré qu’elle travaillait avec l’université et le ministère de la Santé publique du Massachusetts en réponse à cette affaire. “La tuberculose est une maladie très traitable et curable, et nous encourageons les membres de la communauté UMass Boston à contacter un prestataire de soins de santé ou les services de santé des étudiants s’ils craignent une éventuelle exposition”, ont déclaré les responsables dans un communiqué. La tuberculose ne se transmet pas facilement d’une personne à l’autre. Il faut une exposition répétée et prolongée dans un espace intérieur pour être infecté. “Étant donné que la tuberculose nécessite un contact étroit et prolongé pour se propager d’un individu à un autre, nous ne pensons pas que ce cas actif présente un risque pour la santé du grand public”, ont déclaré les responsables du BPHC. Les symptômes courants de la tuberculose comprennent une toux persistante, de la fièvre, des frissons, des sueurs nocturnes et une perte de poids. Ce n’est pas la première fois que la tuberculose est détectée sur le campus. En 2019, l’université a déclaré que 59 personnes sur le campus avaient été identifiées comme des contacts étroits potentiels d’un cas actif.

