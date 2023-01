Cas de suicide de Tunisha Sharma : Sonia Singh, amie de l’actrice décédée, affirme qu’elle a demandé Rs 3000 ; révèle les détails de leur dernier appel

actrice de télévision Tunisha Sharma décédé prétendument par suicide. Elle aurait été retrouvée pendue dans la camionnette sur les plateaux de son émission. Elle n’avait que 20 ans. Sa mort en a laissé beaucoup sous le choc. Bientôt, son ex-petit ami Sheezan Khan a été arrêté et l’enquête est en cours. Le cas est sondé par l’angle de la complicité au suicide. Les familles font plusieurs révélations et accusations. Au milieu de cela, l’amie et co-star de Tunisha Sharma, Sonia Singh, a pris la parole. Elle a affirmé que Tunisha avait été dérangée ces derniers jours.

Sonia Singh révèle des détails sur leur dernière conversation

À Etimes, Sonia a déclaré qu’elle avait rencontré Tunisha le 14 décembre. Leur conversation portait sur Sheezan Khan. Tunisha a déclaré que Sheezan avait demandé de l’espace et n’aimait pas qu’elle parle d’amour tout le temps, comme le prétend Sonia. Elle a en outre mentionné que Tunisha restait souvent fauchée et récemment, elle a demandé Rs 3000. “Tunisha n’aurait souvent pas d’argent. Très récemment, elle m’a demandé de lui prêter 3000 et je lui ai demandé ce qui s’était passé qu’elle n’avait même pas le montant », a déclaré Sonia.

La veille de sa mort, Tunisha avait appelé Sonia. La défunte actrice a dit à Sonia de dire qu’elle était avec elle au cas où sa mère Vanita Sharma l’appellerait. Sonia a mentionné que Tunisha avait commencé à considérer la famille de Sheezan comme la sienne et avait l’habitude de les appeler Ammi et Appi.

Pendant ce temps, la sœur de Sheezan Khan, Falaq Naaz, a affirmé que la rupture de Sheezan et Tunisha Sharma avait été mutuellement convenue. Elle a également affirmé qu’il y avait un chat WhatsApp prétendant la même chose.

Découvrez la vidéo de la sœur de Sheezan Khan ci-dessous :

Falaq a également partagé avec Tunisha des images inédites de moments heureux. La mère de Tunisha avait également tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle avait mentionné que Sheezan avait giflé Tunisha lorsqu’elle avait appris l’existence de sa prétendue petite amie secrète. Sheezan