Cas de rougeole confirmés au Nouveau-Mexique, les premiers depuis 2021

Premiers cas de rougeole confirmés au Nouveau-Mexique depuis 2021 Deux enfants du comté de Taos ont contracté la rougeole, c’est la première fois que le Nouveau-Mexique confirme des cas de rougeole en trois ans Mise à jour : 16 h 21 HAR le 31 mai 2024

Le ministère de la Santé de l'État a déclaré que deux enfants du comté de Taos avaient confirmé des cas de rougeole. Les deux enfants ont moins de 10 ans et vivent dans la même maison, selon NMHealth. Les deux hommes avaient de la fièvre et des éruptions cutanées après leur retour d'un voyage international. La seule exposition publique connue s'est produite aux soins d'urgence du centre médical Aspen à Espanola. Ces dates d'exposition étaient le dimanche 26 mai et le mardi 28 mai. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur l'exposition publique. Exposition publique à la rougeole à EspanolaOù : Aspen Medical Center Urgent Care, 411 Santa Clara Bridge RdPremière exposition publique : dimanche 26 mai, de 11 h 45 à 15 h. Deuxième et dernière exposition connue : mardi 28 mai, de 9 h 45 à 14 h 30. Le secrétaire à la Santé du NM, Patrick Allen, a déclaré que le département avait « Le ministère de la Santé a identifié et contacté les personnes potentiellement exposées pour leur faire savoir quoi faire et quels symptômes rechercher », a déclaré Allen. « Si quelqu'un se trouvait à ce lieu de soins d'urgence aux jours et heures ci-dessus et n'a pas encore été contacté par le département, veuillez appeler la ligne d'assistance NMHealth au 1-833-SWNURSE (1-833-796-8773). » Les personnes connues potentiellement exposées à la rougeole ont fait vérifier leur dossier de vaccination. Les symptômes de la rougeole peuvent se développer entre une semaine et 21 jours après l'exposition. Les symptômes comprennent de la fièvre, de la toux, une rose qui coule, des yeux rouges, qui peuvent être suivis d'une éruption cutanée, selon NMHealth. Dans le pays, un cas sur cinq de personnes non vaccinées qui contractent la rougeole est traité dans les hôpitaux. Le département a également déclaré que les vaccins contre la rougeole sont disponibles gratuitement pour les familles du Nouveau-Mexique pour les enfants, quel que soit leur statut d'assurance.