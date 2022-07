Cas de poliomyélite confirmé dans l’État de New York, les prestataires de soins de santé ont dit de chercher plus

Virus de la poliomyélite, illustration. Chaque particule virale est composée d’une enveloppe protéique autour d’un noyau contenant du matériel génétique d’ARN. Ce virus infecte les enfants et provoque la maladie poliomyélite ou paralysie infantile.

Le département de la santé de l’État de New York a confirmé jeudi un cas de poliomyélite, la première infection connue aux États-Unis depuis près d’une décennie.

Un habitant du comté de Rockland, une banlieue de New York, a été testé positif à la poliomyélite, selon le département de la santé de l’État. Les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé l’infection.

Les prestataires de soins de santé devraient rechercher d’autres cas de poliomyélite, ont déclaré les responsables de la santé de l’État. La chaîne d’infection qui a abouti au cas de New York serait originaire de l’extérieur des États-Unis. Aucun cas de poliomyélite n’est apparu aux États-Unis depuis 1979, selon le CDC.

La souche de poliomyélite attrapée par l’individu, connue sous le nom de virus Sabin révertant de type 2, suggère que la chaîne d’infection a commencé avec une personne qui a reçu le vaccin antipoliomyélitique oral, selon le département de la santé de l’État. Le vaccin antipoliomyélitique oral contient une souche virale bénigne qui est encore capable de se répliquer, ce qui signifie que les personnes qui le reçoivent peuvent transmettre le virus à d’autres.

Le vaccin antipoliomyélitique oral n’est plus administré aux États-Unis, ce qui suggère que la chaîne de transmission a commencé à l’étranger, selon les responsables de la santé de New York. Les États-Unis utilisent un vaccin antipoliomyélitique inactivé qui est administré par injection dans la jambe ou le bras. Ce vaccin utilise une souche virale non réplicative afin que les personnes qui le reçoivent ne puissent pas transmettre le virus à d’autres.

Le CDC recommande que tous les enfants reçoivent le vaccin contre la polio. L’État de New York exige que tous les enfants reçoivent le vaccin avant de commencer l’école.

La poliomyélite est très contagieuse et commence souvent par des symptômes similaires à ceux de la grippe tels que fatigue, fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, vomissements et raideurs. Les symptômes peuvent prendre jusqu’à 30 jours pour se développer, ce qui signifie que les personnes qui ne sont pas encore tombées malades peuvent toujours transmettre le virus à d’autres.

Dans de rares cas, la poliomyélite peut entraîner la paralysie et la mort. Le virus a provoqué une peur généralisée dans les années 1940 avant que les vaccins ne soient disponibles, avec plus de 35 000 personnes devenues handicapées par la polio chaque année, selon le CDC. À l’époque, de nombreux parents avaient peur de laisser leurs enfants jouer dehors pendant l’été, lorsque la transmission atteignait son apogée.

Cependant, une campagne nationale de vaccination réussie dans les années 1950 jusqu’aux années 1960 a considérablement réduit le nombre d’infections. Les États-Unis sont devenus exempts de poliomyélite en 1979.

Le Royaume-Uni a déclaré un incident national fin juin après avoir découvert la poliomyélite dans plusieurs échantillons d’eaux usées à Londres. Les échantillons d’eaux usées au Royaume-Uni ont été testés positifs pour la souche virale utilisée dans les vaccins.